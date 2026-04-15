Tres partidos a Zaid Romero y uno a Sergio Gómez

Madrid, 15 abr (EFE).- El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó con tres partidos al jugador del Getafe Zaid Romero, tras su expulsión en la última jornada de Liga, y con uno a Sergio Gómez de la Real Sociedad, también expulsado con roja directa.

Romero cumplirá un partido por doble amonestación y consiguiente expulsión ante el Levante y dos por menosprecio o desconsideración hacia los árbitros ya que, según el acta arbitral, una vez expulsado, se encaró con el árbitro y le dijo "eres un desastre".

El realista Sergio Gómez se perderá el próximo encuentro de la Real Sociedad, después de que Disciplina haya desestimado las alegaciones del club en su defensa y de ser expulsado con roja directa por una entrada con uso de fuerza excesiva en la disputa del balón frente al Alavés.

La RFEF confirmó a su vez que tras la jornada 31 de LaLiga EA Sports cumplirán un partido de sanción por acumulación de amonestaciones Urko González de Zara (Espanyol), Abderrahmane Rebbach (Alavés), Santi Comesaña (Villarreal), Nicolás Fonseca (Oviedo), Florian Lejeune (Rayo Vallecano), Antony Dos Santos (Betis), Alejandro Catena (Osasuna), Nobel Mendy (Rayo Vallecano) y Domingos Duarte (Getafe). EFE