Montero recurre su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI

Sevilla, 15 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE de Andalucía y candidata a la Presidencia de la Junta en las elecciones del 17 de mayo, María Jesús Montero, ha señalado que su partido ha recurrido la petición de comparecencia en la comisión de investigación sobre la SEPI del Senado el próximo 20 de abril por considerarlo "electoralista".

Montero, en un acto organizado por la cadena Ser Andalucía en el Club Cámara Antares de Sevilla, ha señalado que el PP "usa las instituciones para su interés propio" en cuestiones como el Centro de Estudios Andaluces (CENTRA), organismo dependiente de la Junta de Andalucía que elabora encuestas electorales "y también en el Senado", donde los populares tienen mayoría absoluta.

"Hemos recurrido la decisión porque nos parece electoralista a todas luces", ha indicado la secretaria general del PSOE andaluz, quien ha detallado que la comisión de investigación a la que se la ha citado ha puesto fecha "a unos día de las elecciones" andaluzas.

"Si eso no es electoralista, que baje Dios y lo vea", ha señalado Montero, quien ha recordado que hay "varias denuncias recogidas por la Junta Electoral Central (JEC) por el uso torticero de las instituciones por parte del PP".

Para Montero, lo que los populares buscan con esta estrategia es "seguir con la propaganda sobre Moreno Bonilla, pero no hablan de propuestas de sanidad o vivienda". EFE