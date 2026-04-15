El argentino Valentino Vidoni continuará en el Servigroup Benidorm la próxima temporada

Benidorm (Alicante), 15 abr (EFE).- El receptor argentino Valentino Vidoni continuará la próxima temporada en el Servigroup Benidorm, equipo que volverá a competir en la Superliga Masculina, según ha informado este miércoles la entidad benidormense.

Vidoni, primera renovación que oficializa el club, seguirá en el Servigroup Benidorm tras consolidarse como uno de los jugadores más destacados del equipo en su histórica temporada de debut en la máxima categoría del voleibol nacional.

En el apartado ofensivo, el receptor argentino ha mantenido una media superior a la decena de puntos por partido. El jugador ha mostrado además una elevada eficacia en ataque, cercana al 50%, con registros de hasta 23 puntos en un solo encuentro.

En recepción, ha asumido una alta carga de trabajo a lo largo de la temporada, llegando a gestionar hasta 49 acciones en un mismo partido, con porcentajes de eficacia superiores al 50%.

Con esta renovación, el conjunto alicantino da el primer paso en la construcción de su plantilla para la próxima temporada, apostando por la continuidad de un jugador clave en su esquema. EFE

pvb/cta/og