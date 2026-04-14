Peres Jepchirchir, baja para el maratón de Londres

Redacción deportes, 14 abr (EFE).- La keniana Peres Jepchirchir, campeona del mundo de maratón en Tokio 2025, causa baja para el maratón de Londres, que se disputa el 26 de abril, tras anunciar este martes que diversos problemas físicos han retrasado su preparación.

Jepchirchir, de 32 años y campeona olímpica en Tokio 2020, sufrió una fractura de estrés tras correr el maratón de Valencia en diciembre, en el que acabó segunda por detrás de su compatriota Joyciline Jepkosgei.

"No pude retomar los entrenamientos hasta finales de enero y sé que para ser competitiva en el maratón de Londres hay que estar al máximo nivel y, a pesar de mis mejores esfuerzos, me falta un poco para lograrlo debido a mi falta de entrenamiento", dijo en su comunicado la atleta keniana, que acredita como marca personal 2h14:43 desde el 7 de diciembre de 2025.

Para Jepchirchir, ganadora en Nueva York en 2021, en Boston en 2022 y en Londres en 2024, esta es la segunda vez consecutiva que anuncia su baja del maratón de la capital inglesa, ya que el pasado año una lesión en un tobillo le impidió tomar la salida.

Su ausencia este año se une a la de la neerlandesa Sifan Hassan, campeona olímpica en París 2024, que se recupera de una lesión en un tendón de Aquiles. EFE