Fallece el autor británico de ciencia ficción Ian Watson a los 82 años

Gijón, 14 abr (EFE).- El escritor británico de ciencia ficción Ian Watson ha fallecido a los 82 años en Gijón, donde residía desde 2011, ha informado su entorno familiar, que le despedirá este martes en la ciudad asturiana.

Ian Watson, gran maestro de la 'European Science Fiction Society', fue autor de una treintena de novelas, una quincena de libros de relatos y un poemario, entre otras obras.

Entre sus trabajos más destacados figura 'Incrustados' ('The embedding'), de 1973, 'El modelo Jonás' ('The Jonah kit'), de 1975, así como su participación, junto a Stanley Kubrick, en el proyecto de guión de 'A.I. Inteligencia Artificial', película finalmente dirigida por Steven Spielberg y estrenada en 2001.

Watson, que entre otros premios fue distinguido en 1974 con el prestigioso John W. Campbell Memorial de ciencia ficción, estaba muy unido al festival avilesino de literatura fantástica Celsius, con cuya codirectora, Cristina Macía, estaba casado desde 2013.

"Lamentamos muchísimo informar del fallecimiento de nuestro querido Ian Watson", ha expresado el festival en su perfil de la red social 'X' en el que ha definido al autor como un "extraordinario escritor y pieza clave del festival" y ha apuntado que "la familia agradece las muestras de apoyo", rogando "privacidad" en estos momentos.

En su esquela figura la última petición, por expreso deseo del fallecido, de que no se compren flores en su memoria, sino libros. EFE

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