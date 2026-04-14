El CGPJ pide a Bolaños que respete las decisiones judiciales tras sus críticas a Peinado

Madrid, 14 abr (EFE).- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recordado al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la necesidad de respetar las decisiones judiciales, tras sus declaraciones ante la propuesta del juez Peinado de juzgar a Begoña Gómez, mujer de Pedro Sánchez.

"Mi opinión sobre esa instrucción es bastante conocida. Creo que ha avergonzado a muchos ciudadanos, ha avergonzado a muchos jueces y magistrados en nuestro país. Creo que el daño que se ha hecho al buen nombre de la Justicia es un daño que seguramente en muchos aspectos será irreparable", lamentó este lunes el ministro tras la resolución dictada por el juez Juan Carlos Peinado.

No obstante, Bolaños se mostró convencido de que un tribunal superior, "un tribunal imparcial", revocará las decisiones que se están adoptando. "No tengo ninguna duda", aseguró.

Al respecto, fuentes del órgano de gobierno de los jueces han informado a EFE de que la Comisión Permanente ha tratado este martes las declaraciones del ministro y ha acordado recordar la necesidad de respetar las decisiones judiciales, como ya ha hecho el Consejo en ocasiones anteriores. EFE