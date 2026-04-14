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El baloncesto español celebra la elección de Fam, Iyana Martín y Marta Suárez en el draft

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València, 14 abr (EFE).- El baloncesto español ha celebrado la elección en el 'draft' de la WNBA de Awa Fam, que fue escogida por Seattle Storm en el tercer puesto, Iyana Martín, séptima, y Marta Suárez, decimosexta.

“Es un día histórico para el baloncesto español más allá de cualquier género. Una noche inolvidable, que nos deja a una jugadora que iguala el 'pick' más alto de nuestra historia, y dos compañeras situadas entre las 16 primeras", señaló Elisa Aguilar, presidenta de la Federación Española (FEB).

"Con su número 3, Awa Fam toma el testigo de Pau Gasol y lidera al grupo de las españolas que van a ir a mostrar el talento español a la mejor liga del mundo", añadió la exbaloncestista, que valoró la elección de Martín y Suárez, pero también que María Conde, Raquel Carrera o Maite Cazorla puedan disputar la próxima edición de la liga estadounidense.

Aguilar alabó el crecimiento del baloncesto español y lo achacó al trabajo coordinado y dijo que el 'draft' "confirma esas sensaciones" y reconoce el "excepcional momento" que vive.

La actual presidenta de la FEB, que jugó en su día en la WNBA, recordó los títulos ganados por Amaya Valdemoro y Anna Cruz. "Estoy segura de que muy pronto esa historia de éxito seguirá añadiendo nuevos capítulos”, afirmó.

También Pau Gasol, que desde ahora comparte con Fam la elección más alta de un jugador español en un 'draft', celebró el resultado.

"Muchísimas felicidades a Awa Fam, Iyana y Marta Suárez!!. La noche del draft no se olvida nunca. Qué bonito es ver que el talento de nuestro baloncesto es reconocido en la WNBA", apuntó en la red social X.

Igualmente, el Valencia Basket ha celebrado la elección de su canterana, que hasta este verano estará en el club y que después pasará a formar parte de la nueva liga privada Project B y la compaginará con la WNBA.

"Desde L'Alqueria y hasta una posición del draft que ya es historia del baloncesto español. Bravo Awa disfruta del momento para siempre, te esperamos pronto en casa", le escribió el club también en X.

"The sky is the limit ('El límite es el cielo'). Ilyana, número 7 del draft. Número 1 en nuestro corazón", señaló el Perfumerías Avenida, club de Martín. EFE

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