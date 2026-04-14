Desmantelan una red de lavado de identidad que estafó a 300 víctimas más de 400.000 euros

Granada, 14 abr (EFE).- La Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal dedicada al "lavado" de identidad, un grupo que se apoderó de los DNI de al menos 300 víctimas para pedir créditos rápidos con los que comprar todo tipo de bienes y venderlos a mitad de precio o financiar servicios estéticos.

La llamada operación Minority Report comenzó el pasado septiembre, continúa abierta y se ha saldado con la detención de 11 hombres y 2 mujeres, de entre 19 y 42 años, y nueve de ellos con antecedentes policiales.

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández; el comisario jefe de la Policía Nacional de Granada, Rafael Rodríguez, y el inspector del grupo encargado de la operación, David Hidalgo, han explicado que cada uno de los miembros de la red tenía un rol específico, con dos cabecillas.

Hasta el momento, la organización criminal desarticulada ha estafado a más de 300 personas con una estimación económica de unos 400.000 euros, una cuantía que no ha sido más elevada por la actuación policial, ya que los agentes alertaron a los afectados para cancelar los préstamos fraudulentos.

Los detenidos se enfrentan a cargos por estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental, revelación de secretos y pertenencia a grupo criminal.

La red, que podría haber copiado el método de otras organizaciones, aprovechaba el empleo de una mujer en una tienda de telefonía para hacerse con fotografías de DNI de las víctimas que usaban para pedir préstamos rápidos.

También utilizaban tarjetas SIM de móviles prepago para hacer las compras, que se entregaban en una vivienda de un pueblo del área metropolitana de Granada.

La operación de lavado de identidad en cadena comenzó con la compra de electrodomésticos, bienes muebles que la red revendía a menor precio, con descuentos de hasta el 50 %, para obtener dinero.

La intervención policial ha permitido que cerca del 90 % de las posibles víctimas haya podido cancelar los préstamos solicitados de manera fraudulenta pese a que, muchos de ellos, no se habían percatado aún de la estafa.

La denuncia de una víctima interpuesta en septiembre, que indicó que solo había perdido de vista su DNI en una tienda concreta de teléfonos, permitió tirar del hilo y localizar a toda la red, según ha explicado el responsable del equipo policial.

Con la intervención de dos teléfonos de uno de los cabecillas de la red, los agentes encontraron 250 tarjetas SIM prepago de diferentes compañías, 150 imágenes de tarjetas de crédito y un millar de fotos de DNI, además de 260 plantas de marihuana.

Los agentes han destacado la "capilaridad y versatilidad" de la red, con víctimas de diferentes perfiles, aunque la mayoría de Granada y su área metropolitana.

La Policía Nacional ha recomendado no entregar en ningún momento el DNI ni permitir que tomen imágenes en establecimientos para evitar ser víctima de redes similares.

Aunque la red comenzó comprando teléfonos de alta gama y pequeños electrodomésticos, con los meses ganaron confianza e incrementaron el abanico de estafas para adquirir tratamientos dentales o de belleza, aumentos de labios o de pecho o implantes de pelo.

Pedían financiación en clínicas y decían que eran servicios para familiares y los ofrecían con descuentos de hasta el 50 %. Lo mismo hicieron con productos como colchones de alta gama, que compraban y almacenaban para vender de manera paulatina.

Contaban en la red con repartidores, trabajadores de comercios de telefonía y responsables de buscar compradores para sus productos, cada uno con un rol y unas obligaciones.

La red compraba desde productos para reformar viviendas a teléfonos de alta gama valorados en más de 100.000 euros y explotaban los comercios que ponían pocas pegas o tenían bajos controles de seguridad en las compras 'online'.

"Con el DNI solo no se puede hacer nada, pero es el primer escalón de otros que se van a ir subiendo y que nos pueden convertir en víctimas", ha explicado Hidalgo. EFE

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