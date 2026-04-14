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Audiencia de Valladolid devueve el 'caso Esther López' a instrucción tras descubrirse un sótano en casa del acusado

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La Audiencia Provincial de Valladolid, competente para juzgar la muerte de la vecina de Traspinedo Esther López, ha devuelto la causa a la plaza 5 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de la capital por ser "el órgano jurisdiccional encargado de la investigación" para que, de este modo, "resuelva lo que estime oportuno", tras recibir un oficio de la Guardia Civil en la que se comunica el hallazgo de una trampilla que da acceso a un sótano en el chalé que había pertenecido a la familia del único acusado, Óscar S.M.

La Guardia Civil presentó este lunes un atestado en el órgano que instruyó la causa. La titular del mismo, que ya no tenía competencia sobre el procedimiento desde el momento en que, meses atrás, lo elevó a la Audiencia para el enjuiciamiento, ha remitido hoy el escrito de la Benemérita a dicho tribunal para poner los hechos en conocimiento de este órgano, que ya estaba realizando los trámites para el señalamiento del juicio por jurado popular.

La Audiencia también ha recibido un escrito de la Fiscalía pidiendo "la devolución de las actuaciones a los efectos de que se practiquen las diligencias de información suplementarias indispensables", según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

En su auto, la magistrada presidenta del jurado popular, que sólo tiene competencia para juzgar, resuelve devolver la causa a la magistrada instructora, que es la que tiene competencias para investigar.

La Audiencia no se pronuncia sobre la oportunidad de practicar nuevas diligencias y deja que sea la instructora la que resuelva "lo que estime oportuno" ante la petición del Ministerio Público.

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