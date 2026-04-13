La defensa de Pradas recurre el rechazo a la transcripción literal del careo con Cuenca

València, 13 abr (EFE).- La defensa de la exconsellera valenciana de Justicia e investigada en la causa de la dana, Salomé Pradas, ha presentado un recurso de reposición contra el rechazo a su petición de que se le entregue la transcripción literal de su declaración y de su careo con José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

En ese recurso, al que ha tenido acceso EFE, se reitera en solicitar la entrega de la transcripción literal con desglose de las preguntas y respuestas de su declaración y del careo con Cuenca, que fue rechazada en una diligencia de ordenación del pasado 7 de abril dictada por la letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

En esa diligencia se consideraba que "no ha lugar a lo solicitado, dado que el acta" de la diligencia de careo, así como el acta de su declaración como investigada, "la constituyen la grabación de las mismas".

En el recurso de la defensa de Pradas se alude a que la transcripción literal es "el único instrumento de trabajo" de que dispone para analizar la prueba y "la única garantía de defensa real", dado que no se remite copia de las grabaciones a las partes para proteger la integridad de la instrucción y la privacidad de los declarantes.

Asimismo, asegura que el tribunal de instancia dispone de los medios para realizar esas transcripciones, por lo que califica de "arbitrario y carente de justificación razonable" el rechazo a ese formato, y acusa al tribunal de "actitud obstinada", que supone "un atentado al principio de igualdad de armas".

Considera que seguir instruyendo el procedimiento negando la transcripción literal "supone una infracción" a un principio que deriva del derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, porque el juez debe actuar "como un árbitro imparcial", según añade.

Además, se refiere a la "imparcialidad judicial" y reclama "un trato equitativo" a la defensa de la exconsellera. EFE