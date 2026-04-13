Espana agencias

García-Page cree que el Gobierno está en estado "vegetativo": solo ocupa instituciones

Guardar

Madrid, 13 abr (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, cree que el Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en estado "vegetativo": ocupa las instituciones pero tiene "muchas dificultades para sacar adelante las cosas".

"Lo que está pasando ahora mismo es un cerrojazo absoluto, un bloqueo al presupuesto y, en general, a casi toda la labor legislativa", ha afirmado García-Page en una entrevista en ABC recogida por EFE en la que critica el poder de los partidos minoritarios, niega la financiación irregular del PSOE y pide asumir responsabilidades.

En su opinión, "a lo sumo se han utilizado las finanzas del PSOE para blanquear" y muchas de las cosas que se están sabiendo son "atroces", incluso "macarrónicas".

García-Page se muestra por otra parte convencido de que el expresidente de Cataluña Carles Puigdemont volverá a España antes de las próximas elecciones generales.

"Lo gordo ya lo hizo el Tribunal Constitucional con la ley de amnistía y el propio TC ha dicho que antes del verano estará la sentencia", afirma, tras lo que considera "muy fuerte" para el PSOE y para muchos votantes del PSOE ver regresar a Puigdemont.

Preguntado si el rey emérito debería regresar definitivamente a España, dice que no ve ningún inconveniente en que lo haga.

Cree que es indisociable la figura de Juan Carlos, la persona, de su figura de rey y que si bien su dimensión personal es muy reprobable en muchos aspectos, ha sido un gran rey para España.

"En cualquier caso, haga lo que haga, tiene que ser para ayudar a la Corona, a su hijo y, por consiguiente, a España", puntualiza.

Sobre si se presentará en 2027 como candidato del PSOE, contesta: "Estoy en un proceso personal y además familiar de reflexión con este tema. Tiene que llover mucho políticamente en España para tomar esa decisión". EFE

Últimas Noticias

Un anciano fallecido y una mujer hospitalizada tras un incendio en La Arboleja (Murcia)

Infobae

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias al secretario de Facua

Infobae

Sinner destrona a Alcaraz

Infobae

El viento y el oleaje activan aviso en 10 comunidades, con Baleares y Cataluña en naranja

Infobae

El 39º Salón Gourmets arranca con más de 2.000 expositores y 55.000 productos

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Una jueza de Sevilla procesa a Vito Quiles por injurias y calumnias a Rubén Sánchez, secretario general de Facua: “Su afán fue vejar, ofender y vilipendiar”

Page señala que el Gobierno ha entrado en “estado vegetativo” y carga contra el “cerrojazo absoluto” de los socios de Pedro Sánchez

Advertencia de la Guardia Civil por la estafa del asfalto: qué es, cómo detectarla y cuál es el fraude

La Audiencia Nacional rechaza el asilo de una mujer peruana víctima de violencia de género por parte de su ex pareja: no cumple los requisitos

Sánchez pide a China una mayor implicación en el cese de la guerra de Irán: “Está haciendo mucho y lo celebro, pero creo que puede hacer más”

ECONOMÍA

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

El petróleo se dispara por encima de los 100 dólares y arrastra al Ibex 35 y a las bolsas europeas tras el anuncio de EEUU de bloquear también el estrecho de Ormuz

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los bancos luchan por nuevos clientes y ahora regalan hasta 1.200 euros o una PlayStation 5 a los que domicilien su nómina

Sin consenso ni hoja de ruta: los países de la UE aprueban sus propias medidas anticrisis por la guerra de Irán sin la coordinación de Bruselas

¿Es España un “infierno fiscal”? La presión impositiva crece, pero no supera la media europea

DEPORTES

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las claves del caso Negreira: “va a durar como mínimo 5 o 6 años más”, pero “el Barça no puede estar seguro de que no le vayan a sancionar”

Las palabras de Alcaraz a Sinner tras la final de Montecarlo: “Es impresionante lo que has conseguido, enhorabuena”

Así te hemos contado la victoria de Sinner ante Alcaraz en la final de Montecarlo

Sinner da un golpe en la mesa: se impone a Alcaraz para hacerse con el título de Montecarlo y recupera la corona de número uno del mundo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino