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Extremadura pide a Hacienda la actualización de las entregas a cuenta de 2026

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Mérida, 13 abr (EFE).- La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones de Extremadura, Elena Manzano, ha reclamado este lunes, en una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026 con arreglo a la comunicación del 17 de noviembre de 2025, que ascendían a 4.481,93 millones de euros, 373,49 millones de euros mensuales.

Según ha informado la Junta de Extremadura, Manzano ha incidido en que esta es la cifra que se comunicó el 17 de noviembre al ejecutivo, aunque se modificó el 24 de diciembre de 2025 cuando se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 16/2025 en el que se determina que estas entregas a cuenta, debido a la prórroga presupuestaria estatal, se determinan en 344,54 millones de euros al mes, es decir, 28,95 millones de euros mensuales menos.

Recuerda que el Congreso de los Diputados no convalidó este decreto y tampoco lo ha hecho con el Decreto-ley 2/2026 de 3 de febrero que llevó también esta actualización, lo que ha provocado que durante los meses de enero, febrero y marzo Extremadura haya recibido 86,86 millones de euros menos.

Manzano ha explicado que al no haberse convalidado los decretos, como sucedió el año pasado, se tienen en cuenta las previsiones de ingresos contempladas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2023 con las que se estima, porque no se ha recibido comunicación oficial, que Extremadura va a recibir 297 millones de euros mensuales, es decir, 76,49 millones de euros menos al mes que lo comunicado en noviembre de 2025.

Por lo tanto, ha advertido de que si no se llevara a cabo la actualización de las entregas a cuenta en todo el ejercicio 2026 se dejarían de percibir un total de 775,24 millones de euros (86,86 millones de los meses de enero a marzo y 688,38 millones correspondientes a los meses de abril a diciembre) respecto a lo comunicado en 2025".

La consejera de Hacienda y Administración Pública en funciones ha resaltado que la extensión en el tiempo de esta situación de prórroga presupuestaria a todo el ejercicio 2026 podría tener efectos relevantes e irreversibles sobre las finanzas públicas de no actualizarse las entregas a cuenta.

Extremadura precisa que la no actualización de las entregas a cuenta provoca importantes tensiones de tesorería que se afrontan recurriendo al endeudamiento.

De hecho, el año pasado desde la consejería de Hacienda se presentó un requerimiento al Ministerio por haber tenido que pagar 993.296,38 euros en intereses entre 2023 y 2024 debido al retraso en la actualización de las entregas a cuenta por parte del Gobierno central.

Por todo ello, el Ejecutivo autonómico ha instado al Gobierno central a actuar con urgencia para actualizar las entregas a cuenta conforme a lo comunicado el 17 de noviembre de 2025, un total de 4.481,93 millones de euros lo que se traduce en 373,49 millones de euros mensuales. EFE

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