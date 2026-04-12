Luca Hoek y Carlos Garach se quedan a las puertas del podio

Redacción deportes, 12 abr (EFE).- Los nadadores españoles Luca Hoek y Carlos Garach se quedaron a las puertas del podio en el Abierto de Estocolmo de Natación, tras concluir este domingo cuartos en las finales de los 50 y 800 libre, respectivamente.

Hoek, que el sábado fue quinto en la final de los 100 libre, mejoró un puesto y finalizó cuarto en la prueba del esprint corto con un tiempo de 22.46 segundos.

Una centésima más que el tiempo logrado por el polaco Mateusz Chowaniec que se colgó la medalla de bronce con una marca de 22.45.

Más lejos quedó el plusmarquista español de los 50 y 100 libre del ganador de la prueba, el austríaco Heiko Gigler, que se impuso con un registro de 22.25 segundos.

Una marca que Luca Hoek hubiera superado con claridad si hubiera repetido en la capital sueca los 21.93 segundos que el de Sitges estableció el pasado mes de marzo como el nuevo récord de España.

Quien sí logró su mejor registro de la temporada fue el granadino Carlos Garach que concluyó cuarto en la final de los 800 libre con un tiempo de 7:56.17 minutos, cuatro segundos menos que los 8:00.16 que firmó a finales del pasado mes de marzo en los Campeonatos de Andalucía.

El mejor ejemplo de la progresión de Garach, que poco a poco se acerca a los tiempos que firmaba antes de poner hacer el pasado año un parón en su carrera deportiva para alistarse en el ejército.

No obstante, Carlos Garach, doble campeón del mundo júnior de los 800 y 1.500 libre en 2022, aún le queda camino por delante para acercarse a los 7:50.07 que cuenta como mejor marca personal desde los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

Un tiempo que hubiera sido insuficiente para que el nadador andaluz hubiera podido discutir la victoria al alemán Johannes Liebmann que se impuso con un crono de 7:37.94 minutos, nuevo récord de Europa.

Pero Carlos Garach no fue el único español que compitió en la final de los 800 libre en la que el ciudadrealeño Alonso González fue séptimo con una marca de 8:05.02 y el sevillano Cristóbal Vargas octavo con un registro de 8:09.73 minutos. EFE