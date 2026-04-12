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1-1. El Nottingham Forest rescata un punto ante el Aston Villa de Unai Emery

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Londres, 12 abr (EFE).- El Nottingham Forest rescató un punto este domingo tras conseguir el empate ante el Aston Villa de Unai Emery (1-1) para mantenerse fuera de los puestos de descenso.

Los locales, que tienen una ventaja de tres puntos con las plazas de descenso, consiguieron igualar la contienda gracias a un tanto de Neco Williams ante del descanso después de conectar un disparo raso al que no pudo llegar Emiliano Martínez.

Los de Unai Emery se habían adelantado minutos antes tras un gol de Murillo en propia meta, pero quince minutos después encajaron un tanto que acabó con su ventaja.

El empate mantiene al Aston Villa en posiciones de Liga de Campeones ya que es cuarto con una ventaja de seis puntos sobre el Chelsea, que es sexto.

Por otro lado, el Nottingham Forest se mantiene una jornada más fuera de los puestos de descenso con una ventaja de tres puntos a falta de seis jornadas para el final de la Premier League. EFE

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