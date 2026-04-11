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Recuerdan a diputados y senadores que deben publicar sus reuniones con grupos de interés

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Madrid, 11 abr (EFE).- La oficina de conflicto de intereses de Cortes Generales ha recordado a diputados y senadores que están obligados a publicar en sus agendas las reuniones que mantengan con los representantes de grupos de interés.

En su último informe, que acaba de pasar por las Mesas del Congreso y del Senado y al que ha tenido acceso EFE, la oficina insiste en que esta es una obligación recogida en el artículo 6 del Código de conducta de las Cortes y pide la difusión de la misma para su cumplimiento.

Lo hace después de constatar que siguen siendo minoría en ambas cámaras, a pesar de las reiteradas recomendaciones en anteriores informes y de las advertencias del informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea 2025, quienes además de las reuniones de órganos parlamentarios publican otro tipo de actividades o encuentros mantenidos.

Anotaciones, prosigue el informe del 2025, que se realizan en muchos casos de forma ocasional y no regular y se refieren a asistencia a actos pero rara vez a reuniones con asociaciones y organizaciones o con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés.

Según los datos del informe, en la agenda parlamentaria que se publicó el 31 de diciembre de 2025 se ha experimentado un aumento de miembros del Congreso que, además de la reuniones de los órganos de la Cámara, publican otro tipo de actividades y encuentros. Así, 75 diputados han anotado estas reuniones, frente a los 46 del año anterior. En la Cámara Alta fueron 55 los senadores que cumplimentaron esta obligación, frente a los 64 de 2024.

"Se hace difícil, por parecer altamente improbable, considerar que la ausencia de anotaciones sobre estas reuniones refleje cabalmente la realidad de la actividad de los miembros de las Cámaras", remarca la Oficina de conflicto de intereses.

Por su parte, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI) ha expresado su preocupación ante la falta de avances en la regulación del 'lobby' en España.

Recuerda que por quinto año consecutivo la Oficina de conflicto de intereses alerta del incumplimiento de la norma que obliga a diputados y senadores a publicar sus agendas institucionales y, en particular, sus reuniones y contactos con grupos de interés.

La asociación considera que este nuevo aviso confirma que la transparencia sobre la interlocución entre representantes públicos y grupos de interés sigue muy lejos de los estándares exigibles en una democracia avanzada y señala que esta falta de cumplimiento se mantiene, en buena medida, porque las obligaciones vigentes carecen de un mecanismo sancionador efectivo en el ámbito parlamentario.

Por ello reclama que se avance hacia una regulación completa, efectiva y homologable a los estándares internacionales y considera especialmente preocupante que sigan paralizados, por falta de acuerdo político, los dos proyectos normativos que podrían corregir esta situación. EFE

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