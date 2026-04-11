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Millonarios-Santa Fe, un clásico con muchas historias en el fútbol colombiano

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Jorge Gil Ángel

Bogotá, 11 abr (EFE).- Millonarios e Independiente Santa Fe ofrecerán este domingo una nueva edición del clásico bogotano, una de las rivalidades más grandes del fútbol colombiano, que desde 1948 ha dejado definiciones de título, goleadas memorables y polémicas que aún resuenan entre los aficionados.

El del domingo será el clásico número 346, en un historial dominado por Millonarios, que suma 135 victorias, mientras que Santa Fe ha ganado 93 partidos y se han registrado 117 empates.

El primer clásico se disputó el 19 de septiembre de 1948, en la primera liga colombiana, y la victoria se la llevó el Expreso Rojo por 5 a 3, con un triplete de Jesús Lires y anotaciones de Germán Antón y Rafael Prieto. Los tantos de Millonarios, entre tanto, fueron obra de Alfonso Rodríguez, Hernando Vargas y Alfredo Castillo.

El partido de la jornada 16 del Torneo Apertura llega con urgencias para ambos, pues los Embajadores son décimos con 21 puntos y los Cardenales ocupan el puesto 13 con 19. El ganador seguirá con vida en la pelea por entrar a los cuadrangulares semifinales, mientras que el perdedor quedará al borde de la eliminación.

El 17 de diciembre de 2017, Santa Fe y Millonarios disputaron el partido de vuelta de la final del Torneo Finalización, al que los azules llegaron con ventaja tras haber ganado 1-0 la ida ante su público.

Al minuto 85, Santa Fe iba ganando 2-1 y forzaba la definición del título por penaltis. En el estadio El Campín, completamente vestido de rojo, el ambiente era de tensión.

El volante Henry Rojas, de Millonarios, cazó un rebote y con un zurdazo de media distancia venció al portero Robinson Zapata para silenciar el recinto deportivo.

Dirigido por el argentino Miguel Ángel Russo, el conjunto Embajador aguantó la ventaja y con el 2-2 se coronó campeón de la liga colombiana por decimoquinta ocasión, en una de las noches más recordadas de su historia reciente.

La liga colombiana de 1992 comenzó para Santa Fe y Millonarios con un clásico bogotano que terminó convertido en uno de los partidos más recordados por ambos equipos, en especial para los Cardenales.

Lo que parecía un partido animado más de inicio de campeonato, resultó siendo un juego loco en el que Santa Fe, dirigido por Jorge Luis Pinto, se impuso por 7 a 3.

Esa goleada tuvo como principales protagonistas al argentino Daniel Tilger, que anotó tres goles, y a José Adolfo 'El Tren' Valencia, que celebró en dos ocasiones.

Ese día debutó como portero de Millonarios Óscar Córdoba, que luego se convertiría en uno de los mejores guardametas de la historia de Colombia, pero que recuerda siempre ese partido como uno de los peores de su carrera profesional.

El 24 de noviembre de 2011 Santa Fe y Millonarios protagonizaban un partido muy reñido por la penúltima jornada de la fase regular del Torneo Finalización.

Los Cardenales necesitaban una victoria para mantenerse en la lucha por clasificar a los cuartos de final y necesitaban la victoria, pero no encontraban la forma de romper la defensa de los Embajadores.

Cuando parecía que el empate era definitivo, el argentino Ómar Pérez cobró un tiro de esquina al minuto 90 y el jugador que se impuso sobre los defensores fue el portero Camilo Vargas, que con un fortísimo cabezazo mandó el balón al fondo de la portería de Nelson Ramos y celebró un triunfo clave para Santa Fe ese semestre.

Vargas, quien hoy es un veterano portero que hace parte de la selección colombiana, volvió a anotarle a Millonarios el 3 de marzo de 2019, cuando era portero del Deportivo Cali, para empatar un partido del Torneo Apertura y celebrar a rabiar ante los capitalinos. EFE

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