Estabilizado el incendio declarado en el reactor de una empresa de Mollet del Vallès

(Actualiza la NA6011con nuevos datos sobre la situación del incendio y los medios utilizados)

Madrid, 11 abr (EFE).- El incendio que se originó en la madrugada de este sábado en un reactor de la se de la empresa EUROMED, situada en la localidad barcelonesa de Mollet del Vallès, quedó estabilizado, informaron los Bomberos de Cataluña.

Esta misma fuente detalló, a través de su cuenta de X, que, gracias a las líneas de agua lanzadas desde el exterior y al apoyo de las autoescalas, se pudo contener el fuego en la zona del reactor, donde aún quedan puntos calientes, y evitar su propagación al resto de la instalación.

Los bomberos recibieron el aviso a las 4:22 horas de la madrugada de este sábado y movilizaron a 16 dotaciones que trabajaron junto al personal del Grupo de Riesgos Tecnológicos (GRIT). De esas 16 unidades, nueve eran vehículos de agua, tres autoescaleras, tres vehículos ligeros de mando y un vehículo de intervención sanitaria rápida del Grupo Operativo de Apoyo (GROS), con personal del Servicio de Emergencias Médicas de Cataluña (SEM).

Además, Protección Civil informó de que las llamas no produjeron heridos ni afectación en el exterior de la planta.

A causa de este incendio, se activó la alerta del Plan de Emergencia Exterior del Sector Químico de Cataluña (PLASEQCAT) y se ordenó a la población que no se acerque a la zona.

Se ha cortado la AP-7 en ambos sentidos y realizado desvíos señalizados hacia la C-17 y C-33.

EUROMED se fundó en 1971 como parte del grupo multinacional fitofarmacéutico MADAUS, cuya sede está localizada en Colonia (Alemania), y es uno de las empresas líderes en extractos de hierbas estandarizadas y principios activos naturales para las industrias farmacéutica, alimentaria y cosmética.EFE