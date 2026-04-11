Espana agencias

Enoc Solves se retira como campeón en un WOW29 histórico en el Roig Arena

Guardar

Sancho Lladós Sanginés

Madrid, 11 abr (EFE).- El español Enoc Solves (29-11-1) se retiró este sábado como campeón semipesado de WOW FC tras un resultado nulo ante su compatriota Daniel Ladero (4-3) en un histórico WOW29 en el Roig Arena de Valencia.

Solves retuvo el cinturón tras declararse el combate nulo. El valenciano, que tenía contra la reja a Ladero, lo finalizó con una rodilla mientras el andaluz tenía tres puntos de apoyo sobre la lona. Decisión agridulce en un evento histórico para las MMA en España.

WOW FC, promotora de la que son socios Cristiano Ronaldo e Ilia Topuria, batió el récord de asistencia a una velada de MMA con más de 12.000 entradas vendidas para un evento histórico en el Roig Arena de Valencia.

Ladero arrancó haciéndose con el centro de la jaula y lanzando golpes de poder, pero el valenciano consiguió revertir la situación. Solves pudo colocar una buena mano para poner en aprietos al luchador malagueño.

Tras una consecución de golpes y con Ladero contra la reja, Solves finalizó con una rodilla sin ser consciente de la posición de su rival. Combate nulo y título para el peleador local, que anunció su retiro de las MMA a los 41 años y más de cuarenta peleas profesionales.

En la pelea coestelar, el polaco Damian Rzepecki (10-0) se impuso por decisión unánime al moldavo Corneliu Rotaru (13-8) en uno de los choques de la noche.

Rzepecki buscó imponer su superioridad en el intercambio de pie y Rotaru en la lucha contra la reja. El polaco fue el que mayor rédito sacó. Conectó con claridad y superioridad de principio a fin. Solo el pundonor del moldavo evitó que 'The Butcher' sumara su décima finalización.

Antonio 'El Diamante' Fofirca (4-0) se impuso por nocaut técnico al peruano Jhonatan Venancino (4-2) en el segundo asalto y continúa con su récord inmaculado.

Fofirca buscó hacer valer su mayor envergadura y Venancino trasladar la contienda a la lucha a ras de lona, pero el español acabó materializando también su superioridad en el suelo.

'El Diamante' pudo encontrar una posición ventajosa y finalizar en el suelo por nocaut técnico al peruano.

David Hervías (3-0) debutó en WOW con una actuación brillante ante el turco Yunus Emre Batana (1-1). Ambos protagonizaron un gran duelo en el intercambio de pie.

Hervías destacó especialmente con el pateo arriba, concretando varias acciones de alto nivel, pero no fue hasta el tercer asalto que pudo someter al voluntarioso peleador turco.

El español Geison Santana Moreno (5-4) se impuso de forma rápida y contundente vía sumisión a Cristian Valencia (7-5) en el primer minuto de contienda.

El senegalés Mor Dieye (4-0) prolongó su racha invicta al imponerse por decisión unánime al español Nicolás Medina (1-1).

En las primeras peleas profesionales se impusieron el galés Levi Batchelor (3-1) por sumisión en el último asalto al georgiano Kakha Kortkhonjia (2-1) y el español Klim Gusyev (2-0) al portugués Pedro Henrique Dias (3-4) por decisión unánime.EFE

Últimas Noticias

Simeone: "Hemos perdido porque el Sevilla fue más contundente"

Infobae

Luis García: "Es el camino a seguir"

Infobae

Gudelj: "Es una victoria muy necesaria. La felicidad es grandísima"

Infobae

0-1. El Sporting de Luis Suárez vence al Estrela Amadora y acorta distancia con el Oporto

Infobae

Bad Gyal presenta en Madrid su gira 'Más cara' en olor de multitudes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

El PSOE de Extremadura tiene nuevo secretario general: Sánchez Cotrina se impone a Vega

Muere un hombre de 60 años tras precipitarse por las escaleras de un mirador de Corduente (Guadalajara)

La Justicia ataca a los narcos a través de la gasolina: el petaqueo puede conllevar cinco años de cárcel sin tener que demostrar relación con drogas

Israel sanciona a la representante española en Tel Aviv por la quema de un muñeco de Netanyahu en Málaga

La mujer que aún permanece hospitalizada en la UCI por el accidente de Adamuz da a luz a un niño

ECONOMÍA

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

Inflación, exportaciones y financiamiento: las grietas que deja en España la dilatación de la guerra en Oriente Medio

La forma legal de fijar el precio de alquiler de una vivienda: de las subidas con el IPC a las zonas tensionadas

¿Pueden las aerolíneas cambiar el precio de los billetes una vez comprados por el aumento del combustible?

Ayuso acusa al Gobierno de convertir España en “un infierno fiscal” para trabajadores y autónomos

Retrasar la compra de vivienda en Madrid sale caro: un piso de 90 m² vale 42.000 euros más de media que hace un año

DEPORTES

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Marc Toda, el deportista español que sube 120 pisos de un rascacielos en 20 minutos corriendo por las escaleras: “Algunos piensan que estoy loco”

Arbeloa se muestra crítico con el arbitraje tras el penalti no señalado a Mbappé: “Ni lo entiendo yo ni creo que nadie”

El Girona saca un punto del Santiago Bernabéu ante un Real Madrid que no despeja las dudas antes de su visita a Múnich

Italia podría ir al Mundial 2026: la guerra entre Estados Unidos e Irán y el ‘no’ de la FIFA a mover las sedes

El Real Madrid desmiente que vaya a fichar a un director deportivo y respalda a José Ángel Sánchez: “Nos ha permitido vivir una de las etapas más exitosas”