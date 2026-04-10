Un centenar de editoriales españolas participarán en la Feria de Bolonia de literatura

Madrid, 10 abr (EFE).- Un centenar de editoriales españolas, instituciones y agencias, participarán, del 13 al 16 de abril, en la edición número 63 de la Feria del Libro de Bolonia, dedicada a la literatura infantil y juvenil, un sector en crecimiento según la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE).

Según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2024, la exportación de literatura infantil y juvenil creció un 1,40 %, hasta los 3.902.664 ejemplares y los 24,56 millones de euros.

El expositor de la federación reunirá a 31 editoriales y sellos y otras 70 editoriales, instituciones y agencias españolas estarán presentes en la feria con espacio propio o en otros espacios colectivos, precisa la FGEE en un comunicado.

Para los editores, Bolonia es una cita clave para impulsar nuevas oportunidades comerciales y de derechos, y reúne a los principales actores del sector: editoriales, ilustradores, agentes, bibliotecarios y autores.

Además de ser un espacio para la compra y venta de derechos, es "un termómetro de las tendencias y novedades que marcarán la agenda del mercado". En esta edición, Noruega será el País Invitado de Honor, con una programación que acercará su literatura infantil y juvenil a los profesionales asistentes.

La FGEE agrupa a 860 empresas editoriales que concentran cerca del 97% de la facturación del sector. La industria editorial española mueve al año más de 5.000 millones de euros y sostiene directa e indirectamente a más de 30.000 personas. EFE