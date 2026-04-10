Seixas logra el triplete en Eibar y sentencia la Itzulia

Redacción deportes, 10 abr (EFE).- El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sentenciado la 65 edición de la Itzulia con su tercer triunfo en la etapa reina, disputada con salida y meta en Eibar con un recorrido de 176,2 km de recorrido y 4.000 metros de desnivel.

Seixas ganó al esprint ante el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con un tiempo de 4h.30.03, a una media de 39,1 km/hora. La tercera plaza ha sido para el español Javier Romo (Movistar), a 1.08 minutos.

La general queda sentenciada con el maillot amarillo de Paul Seixas, y Lipowitz arrebata la segunda plaza al esloveno Primoz Roglic.

La 65 edición de la Itzulia termina este sábado con la sexta y última etapa que se disputará entre Goizper-Antzuola y Bergara, de 135.2 km). EFE