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María Corina Machado recibirá la Llave de Oro del Ayuntamiento de Madrid

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Madrid, 10 abr (EFE).- El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento de la capital entregará la Llave de Oro de la ciudad a la líder opositora venezolana María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz 2025.

El Consistorio entregará esta condecoración el viernes 17 de abril, a las seis de la tarde, en la Casa de la Villa ha trasladado Almeida a los periodistas durante la presentación la 48ª edición de Zurich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid.

El primer edil ha asegurado que las llaves "en mejores manos es difícil que estén" porque Machado es una mujer "comprometida con los derechos humanos, con la democracia y que ha puesto en peligro su vida y su integridad física".

"Madrid quiere corresponder el esfuerzo de tantos y tantos venezolanos, también los que viven en Madrid, y hacer un homenaje entregando las llaves de una ciudad comprometida con la democracia y los derechos humanos", ha afirmado el alcalde. EFE

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