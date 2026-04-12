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Campos (Comuns) define la flotilla a Gaza como la "misión humanitaria más grande de la historia"

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La exalcaldesa de Montcada i Reixac, miembro de los Comuns e integrante de la Global Sumud Flotilla, Laura Campos, ha afirmado en declaraciones a la prensa desde el puerto de Barcelona antes de la salida de la Global Sumud Flotilla hacia Gaza que la expedición se trata de la "misión humanitaria más grande de la historia".

La representante de los Comuns ha explicado que el objetivo principal del convoy es abrir un corredor humanitario para entregar material de ayuda en almacenes y hospitales, con la intención de "romper el asedio de la ciudad de Gaza".

Campos ha denunciado la "impunidad" del Gobierno de Israel y ha cuestionado la efectividad del alto el fuego al asegurar que en este tiempo han muerto ya más de 700 personas.

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