El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”

Visiblemente emocionada, Carolina Marín dice adiós al bádminton profesional. En el Palacio de los Deportes de Huelva, la atleta española recordó su carrera y dedicó unas sentidas palabras a su familia, provocando la ovación del público.

Carolina Marín se despidió para siempre de las pistas de bádminton en el pabellón que lleva su nombre, un escenario lleno de emoción en Huelva, su tierra. No pudo despedirse como siempre había soñado, en las pistas, pero recibió el reconocimiento de toda una comunidad y del mundo del deporte por su trayectoria y por todo lo que ha significado su figura. Su despedida incluyó un sentido agradecimiento: “Gracias, de corazón”. Una frase que quedó proyectada en el pabellón y que resume el sentimiento de gratitud y cierre de una etapa única en la historia del bádminton.

El acto de homenaje a Carolina Marín reunió a numerosas personalidades y sirvió para repasar su carrera, marcada por títulos como el oro olímpico en Río 2016, tres campeonatos del mundo y siete campeonatos de Europa. Sus éxitos han hecho posible que el bádminton, un deporte tradicionalmente dominado por Asia y con apenas 7.000 licencias en España frente a los más de cien millones de practicantes en China, haya alcanzado notoriedad y reconocimiento en el país. De hecho, rivales internacionales, como jugadores daneses y franceses, reconocieron que todavía no comprenden cómo Marín logró imponerse en un contexto tan adverso.

Durante la ceremonia, la deportista española agradeció el apoyo de su ciudad, de las instituciones que han estado a su lado y de su equipo de trabajo. Dedicó también unas palabras a su familia y a todos los niños y niñas que hoy en día eligen el bádminton gracias a su ejemplo y sus logros, invitándolos a soñar alto, igual que ella lo hizo en su infancia. El culmen del homenaje (que se extendió a lo largo de la semana) llegó este domingo, con un acto de cuarenta y cinco minutos en el que Marín recibió el cariño de su gente. Durante su entrada, se proyectaron imágenes de sus mejores momentos deportivos y atravesó una formación de futuros campeones que le rindieron tributo en la pista. En el centro, la recibieron los aplausos de autoridades como Juanma Moreno, Pilar Miranda, José Manuel Rodríguez Uribes, David Toscano, Andoni Azurmendi, Sven Serre, Juan Carlos Longo y Alejandro Blanco, representando a diferentes instituciones deportivas y políticas.

Carolina Marín recibe un homenaje en Huelva (EFE/Alberto Díaz)

La deportista tomó la palabra y no dudó en mostrar su emoción: “Gracias por este recibimiento, es un día muy importante. Lo que una siente es gratitud. No sé cuántas veces habré dado ya las gracias a todo el mundo que me ha recibido con los brazos abiertos. Está siendo una semana inolvidable”. Luego, escuchó mensajes de admiración y cariño enviados por figuras del deporte. Pau Gasol la calificó como “un ejemplo de resiliencia, un referente indiscutible, una inspiración para las nuevas generaciones y una grandísima embajadora del deporte”. Saúl Craviotto destacó: “Es imposible resumir todo lo que significas. Gracias de corazón por lo que has hecho como deportista. Me quedo con el legado que dejas como ser humano”. Pusarla Sindhu, rival durante años, le transmitió: “Solo puedo darte un enorme ‘gracias’ por todo lo que has hecho”. María Pérez añadió: “Has ganado mucho más que las medallas. Eres un diez en todo”.

La deportista española Carolina Marín (EFE/Alberto Díaz)

Las palabras de Carolina Marín

Durante su intervención, Carolina recordó su filosofía de trabajo y esfuerzo: “A lo único que me he dedicado en la vida es a trabajar. No hay otro secreto”. También relató cómo, con apenas 14 años, salió de Huelva para perseguir grandes sueños y cómo, a sus 32 años, siente que los ha alcanzado y superado. Vecinos y amigos le agradecieron por ser la mejor embajadora de Huelva y le manifestaron el orgullo de contar con una campeona de su talla.

La ceremonia concluyó con el despliegue de una camiseta gigante con su nombre, que fue elevada hasta el techo del pabellón como símbolo de su legado. Con lágrimas, Marín explicó: “Sé que es la última vez que voy a estar en una pista de bádminton. Me hubiera gustado estar aquí con una raqueta en la mano y jugando este campeonato de Europa. Pero estoy muy tranquila porque es la mejor decisión que he podido tomar en mi vida. Porque a veces es más importante pensar en la salud que seguir pensando en que podía con todo. Yo lo he pensado muchas veces, pero mis rodillas me han frenado”.

La campeona olímpica y mundial de bádminton, Carolina Marín, anuncia su retiro del deporte profesional. En un emotivo mensaje, repasa su increíble carrera, las lesiones que la marcaron y agradece a su equipo, familia y aficionados por su apoyo incondicional.

Finalmente, Marín dedicó unas palabras a su equipo, a sus amigos y a su familia: “Sin ellos solo sería una niña que juega bien al bádminton, pero con todos ellos hemos sido leyendas”. Y se dirigió especialmente a sus padres: “Mamá, me diste la mano cuando entré por primera vez en el quirófano y también esta última vez. Papá, allá donde estés, te sentirás muy orgulloso de mí. Soy la mujer que soy gracias al bádminton. Lo he dado todo física y mentalmente. Me ha hecho ser la mujer que soy, me ha hecho ser muy feliz. Me despido del bádminton, de mi vida y mi pasión. Gracias, de corazón.