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Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Para ahorrar en tu factura, lo ideal es mantenerse actualizado sobre la tarifa promedio de la luz y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

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La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)
La tarifa de la electricidad se actualiza cada hora (Europa Press)

¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este lunes 13 de abril.

Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.

Precio de la luz

Día: 13 de abril

Precio de media: 22.8 euros por megavatio hora

Precio máximo: 98.7 euros por megavatio hora

Precio más bajo: -0.1 euros por megavatio hora

El precio de la electricidad por hora

El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)
El precio medio, máximo y mínimo del servicio de la luz (EFE)

A lo largo de este lunes 13 de abril, el precio de la luz por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 26.02 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.0 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 11.1 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.39 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.0 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.12 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.53 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.94 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 50.26 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.7 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.91 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.5 euros por megavatio hora.

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