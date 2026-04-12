Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

¿No sabes cuál es el precio dela luz en el país? Enseguida consulta la tarifa promedio del día, así como las más caras y más baratas de este lunes 13 de abril.
Al cambiar continuamente, es importante estar actualizado sobre los precios de la energia eléctrica.
Precio de la luz
Día: 13 de abril
Precio de media: 22.8 euros por megavatio hora
Precio máximo: 98.7 euros por megavatio hora
Precio más bajo: -0.1 euros por megavatio hora
El precio de la electricidad por hora
A lo largo de este lunes 13 de abril, el precio de la luz por hora será el siguiente:
De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la luz será de 35.01 euros por megavatio hora.
De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 26.02 euros por megavatio hora.
De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 15.0 euros por megavatio hora.
De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 11.1 euros por megavatio hora.
De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 7.39 euros por megavatio hora.
De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 10.0 euros por megavatio hora.
De 6:00 a 7:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 17.12 euros por megavatio hora.
De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 44.0 euros por megavatio hora.
De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la luz será de 35.02 euros por megavatio hora.
De 9:00 a 10:00 horas, el precio de la electricidad será de 10.53 euros por megavatio hora.
De 10:00 a 11:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 0.84 euros por megavatio hora.
De 11:00 a 12:00 horas, el precio de la luz será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 12:00 a 13:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.02 euros por megavatio hora.
De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la electricidad será de -0.02 euros por megavatio hora.
De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de -0.1 euros por megavatio hora.
De 15:00 a 16:00 horas, el precio de la luz será de -0.01 euros por megavatio hora.
De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de -0.01 euros por megavatio hora.
De 17:00 a 18:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 0.0 euros por megavatio hora.
De 18:00 a 19:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 1.94 euros por megavatio hora.
De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 6.0 euros por megavatio hora.
De 20:00 a 21:00 horas, el precio de la luz será de 50.26 euros por megavatio hora.
De 21:00 a 22:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 98.7 euros por megavatio hora.
De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 94.91 euros por megavatio hora.
De 23:00 a 24:00 horas, el precio de la electricidad será de 83.5 euros por megavatio hora.