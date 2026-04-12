Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Carlos Alcaraz disputará la final del Masters 1000 de Montecarlo, donde se enfrentará a Jannik Sinner en uno de los enfrentamientos más habituales del circuito en los últimos años. El encuentro definirá no solo al campeón sobre tierra batida, sino también al líder del ranking mundial. El tenista español accedió a la final tras vencer en semifinales al monegasco Valentin Vacherot, con un marcador de 6-4 y 6-4. Ahora, buscará el primer título de la temporada en esta superficie y la posibilidad de alcanzar el número 1 del mundo frente al italiano.
Ya están calentando los dos tenistas. Esto está a punto de empezar
Ya están los tenistas sobre la pista. Empiezan a sonar los himnos!
Carlos Alcaraz continúa con paso firme en Montecarlo tras superar un exigente encuentro frente al argentino Tomás Martín Etcheverry. El tenista español volvió a demostrar su capacidad de adaptación y fortaleza mental en un partido que se resolvió en tres sets y que le permitió acceder a los cuartos de final del certamen. El inicio del partido mostró a Alcaraz en su faceta más dominante. El número uno del ranking mundial impuso su ritmo desde el primer juego, logrando quebrar el servicio de Etcheverry hasta en tres oportunidades. Ese despliegue le permitió llevarse la primera manga por un contundente 6-1. A lo largo de este set, el español se mostró sólido, con golpes profundos y precisos, dificultando la reacción del argentino, que no encontró respuestas ante el despliegue de su rival.
La lucha por la corona de número uno se intensificó con el inicio de la temporada de tierra batida, donde Carlitos defiende un elevado número de puntos a diferencia de Sinner
La victoria de Jannik Sinner en el Masters 1000 de Miami amenaza el número uno de Carlos Alcaraz. El italiano se ha alzado con la victoria en los dos torneos estadounidenses, lo que le ha permitido entrar en la selecta lista de tenistas que ha completado el Sunshine Double. Su eterno rival en el circuito, Alcaraz, por el contrario, no ha mostrado su mejor versión durante estos torneos, como sí hizo la pasada campaña. Una cuestión que ha ajustado la lucha por el número uno del ranking de la ATP y que decidirá su rey durante la temporada de tierra.
Carlitos aterriza en la final del Masters 1000 de Montecarlo para protagonizar uno de los duelos más repetidos de los últimos años: se medirá a Jannik Sinner. El partido, por el primer título en tierra batida, también supone una lucha directa por el número 1 del ranking mundial. El español accede al encuentro final tras una sólida actuación en su partido de semifinales ante el monegasco Valentin Vacherot, a quien superó con un 2-0 (6-4 y 6-4). Ahora, se enfrentará al italiano por el primer título sobre tierra y por la corona de número 1 del mundo.
¡Muy buenos días! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae y a la final del Masters 1000 de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Un duelo por la lucha del primer título en tierra batida y por la corona de número uno del ranking ATP.