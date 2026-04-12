Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles” El tenista español perdió el segundo set y necesitó del tercero para ganar el partido por 2-1

El tenista español Carlos Alcaraz (REUTERS/Manon Cruz)

Carlos Alcaraz continúa con paso firme en Montecarlo tras superar un exigente encuentro frente al argentino Tomás Martín Etcheverry. El tenista español volvió a demostrar su capacidad de adaptación y fortaleza mental en un partido que se resolvió en tres sets y que le permitió acceder a los cuartos de final del certamen. El inicio del partido mostró a Alcaraz en su faceta más dominante. El número uno del ranking mundial impuso su ritmo desde el primer juego, logrando quebrar el servicio de Etcheverry hasta en tres oportunidades. Ese despliegue le permitió llevarse la primera manga por un contundente 6-1. A lo largo de este set, el español se mostró sólido, con golpes profundos y precisos, dificultando la reacción del argentino, que no encontró respuestas ante el despliegue de su rival.