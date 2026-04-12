Espana agencias

El consejero de Seguridad lamenta que las "formas de hacer" de ETA "probablemente no han desaparecido del todo"

Guardar
Imagen PDB22BXZIJGH5EJVKINULO7Q6E

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cree que las "formas de hacer" de "un grupo político y terrorista que tenía un apoyo social muy importante" en Euskadi "probablemente no han desaparecido del todo y surgen en determinadas ocasiones".

Además, considera que "quienes promueven la bandera del antifascismo" aprovechan que "una parte de la sociedad vasca aún tiene presente la dictadura franquista" y "por eso una especial sensibilidad ante las iniciativas de tipo autoritario que se ven en el contexto internacional" para "que haya cierta permisividad con sus comportamientos".

En una entrevista al diario El Correo, recogida por Europa Press, preguntado por una 'sensación de un clima enrarecido instalado' en Euskadi, el consejero opta por "dimensionarlo", ya que se trata de "hechos muy puntuales y aislados que responden a dinámicas minoritarias".

Zupiria los achaca a una "polarización, en nuestro caso, impulsada desde algunos grupos políticos, concretamente todo el mundo de lo que antes era y ahora es la izquierda abertzale y aledaños" en busca de un beneficio político.

Tras valorar que parte de la sociedad vasca "aún tiene presente la dictadura franquista" y una "especial sensibilidad ante las iniciativas de tipo autoritario que se ven en el contexto internacional", critica que "quienes están promoviendo la bandera del antifascismo están queriendo aprovechar esa dinámica a través de actuaciones que en ocasiones tienen carácter autoritario", y añade que se "aprovechan" de los conflictos "para que haya cierta permisividad con sus comportamientos".

En ese sentido, cita los incidentes de Vitoria del 12 de octubre "donde EH Bildu dio cobertura y casi justificó a los responsables", o la huelga del 17 de marzo "y ciertas actuaciones que atentaron contra el respeto a las personas y al patrimonio que no se debieron haber producido".

"Hemos llegado al punto en el que hay personas de grupos políticos de extrema izquierda que se consideran con la legitimidad de decir quién es aquí fascista y quién no, o de repartir carnés de antifascistas", critica, lo que en su opinión conlleva a que dé "la impresión de que se pueden justificar algunos comportamientos violentos".

Además, cree que las "formas de hacer, esas actitudes" de "un grupo político y terrorista que tenía un apoyo social muy importante" en Euskadi "probablemente no han desaparecido del todo y surgen en determinadas ocasiones". "Convivimos con un movimiento político que, en un momento concreto y por una razón puramente táctica, decidió abandonar el uso de la violencia, pero mantiene, ahora con otros métodos, su forma de trabajo y lucha para alcanzar sus objetivos", valora, y lamenta que no haya habido "un cuestionamiento de esa forma de hacer de enfrentamiento y conflicto" ya que "probablemente no encaja en su espíritu, en el fondo, revolucionario".

CUESTIONAR EL SISTEMA

El consejero de Seguridad explica que en los foros de seguridad, uno de los temas recurrentes es "la pérdida de valores y del respeto a la autoridad" que en este momento "ahora está presente desde ciertos sectores que cuestionan a los políticos, al Parlamento, a los profesionales sanitarios, a los conductores de autobús... y la Ertzaintza".

"Se hace criticando sus comportamientos, pero en el fondo es un intento de cuestionar su propia existencia", con el fin de "cuestionar el propio sistema", lamenta, algo que atribuye a "la extrema izquierda a través de sus diferentes expresiones políticas".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La escocesa Kirsty Gilmour reina en Europa tras cinco subcampeonatos

Infobae

El Valladolid apela a la intensidad para combatir a un Eibar al alza

Infobae

El húngaro Piros gana el challenger de Madrid de tenis

Infobae

89-96. Jean Montero frustra al Unicaja y el Valencia conquista el Martín Carpena

Infobae

Campos (Comuns) define la flotilla a Gaza como la "misión humanitaria más grande de la historia"

Campos (Comuns) define la flotilla a Gaza como la "misión humanitaria más grande de la historia"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Detienen a un hombre con orden de alejamiento tras la muerte de una mujer que se precipitó desde una terraza en Pamplona

Un coche de la Policía Nacional choca contra una vivienda en Valencia y provoca un incendio

España registra un nivel inédito de licitaciones en defensa con casi 21.000 millones de euros adjudicados en diciembre de 2025

Sumar realiza en Sevilla su segundo acto para relanzar la alianza de las izquierdas todavía sin Podemos, aunque forma parte de la coalición en Andalucía

La Global Sumud Flotilla aplaza su salida hacia Gaza por el temporal en el Mediterráneo y espera retomar la ruta en los próximos días

ECONOMÍA

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

Ni separación de bienes ni gananciales: el régimen matrimonial del siglo XIII que aún sobrevive en zonas de Extremadura

El Tribunal Supremo avala que las empresas den más flexibilidad de teletrabajo a los directivos que al resto de la plantilla

Las casas más baratas en los puntos más altos de España: el precio de la vivienda en las montañas parte de los 78.000 euros

Del campo a la mesa, pero un 500% más caro: agricultores y ganaderos reciben cinco veces menos dinero del que se paga en el supermercado

Cuidado con los correos falsos de la Renta 2026: Hacienda alerta de nuevas estafas en plena campaña

DEPORTES

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

Alcaraz - Sinner, en directo: sigue la final del Masters 1000 de Montecarlo en vivo

El Union Berlín hace historia al situar a Marie-Louise Eta al frente del equipo, la primera mujer en dirigir un banquillo masculino

El homenaje a Carolina Marín en Huelva: “Me despido del bádminton, que ha sido mi vida y mi pasión”

A qué hora y dónde ver la final de Montecarlo entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

La difícil gestión de una retirada como la de Carolina Marín, según los psicólogos: “Deben aprender a verse como algo más que un atleta”