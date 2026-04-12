El consejero de Seguridad lamenta que las "formas de hacer" de ETA "probablemente no han desaparecido del todo"

El consejero de Seguridad del Gobierno vasco, Bingen Zupiria, cree que las "formas de hacer" de "un grupo político y terrorista que tenía un apoyo social muy importante" en Euskadi "probablemente no han desaparecido del todo y surgen en determinadas ocasiones".

Además, considera que "quienes promueven la bandera del antifascismo" aprovechan que "una parte de la sociedad vasca aún tiene presente la dictadura franquista" y "por eso una especial sensibilidad ante las iniciativas de tipo autoritario que se ven en el contexto internacional" para "que haya cierta permisividad con sus comportamientos".

En una entrevista al diario El Correo, recogida por Europa Press, preguntado por una 'sensación de un clima enrarecido instalado' en Euskadi, el consejero opta por "dimensionarlo", ya que se trata de "hechos muy puntuales y aislados que responden a dinámicas minoritarias".

Zupiria los achaca a una "polarización, en nuestro caso, impulsada desde algunos grupos políticos, concretamente todo el mundo de lo que antes era y ahora es la izquierda abertzale y aledaños" en busca de un beneficio político.

Tras valorar que parte de la sociedad vasca "aún tiene presente la dictadura franquista" y una "especial sensibilidad ante las iniciativas de tipo autoritario que se ven en el contexto internacional", critica que "quienes están promoviendo la bandera del antifascismo están queriendo aprovechar esa dinámica a través de actuaciones que en ocasiones tienen carácter autoritario", y añade que se "aprovechan" de los conflictos "para que haya cierta permisividad con sus comportamientos".

En ese sentido, cita los incidentes de Vitoria del 12 de octubre "donde EH Bildu dio cobertura y casi justificó a los responsables", o la huelga del 17 de marzo "y ciertas actuaciones que atentaron contra el respeto a las personas y al patrimonio que no se debieron haber producido".

"Hemos llegado al punto en el que hay personas de grupos políticos de extrema izquierda que se consideran con la legitimidad de decir quién es aquí fascista y quién no, o de repartir carnés de antifascistas", critica, lo que en su opinión conlleva a que dé "la impresión de que se pueden justificar algunos comportamientos violentos".

Además, cree que las "formas de hacer, esas actitudes" de "un grupo político y terrorista que tenía un apoyo social muy importante" en Euskadi "probablemente no han desaparecido del todo y surgen en determinadas ocasiones". "Convivimos con un movimiento político que, en un momento concreto y por una razón puramente táctica, decidió abandonar el uso de la violencia, pero mantiene, ahora con otros métodos, su forma de trabajo y lucha para alcanzar sus objetivos", valora, y lamenta que no haya habido "un cuestionamiento de esa forma de hacer de enfrentamiento y conflicto" ya que "probablemente no encaja en su espíritu, en el fondo, revolucionario".

CUESTIONAR EL SISTEMA

El consejero de Seguridad explica que en los foros de seguridad, uno de los temas recurrentes es "la pérdida de valores y del respeto a la autoridad" que en este momento "ahora está presente desde ciertos sectores que cuestionan a los políticos, al Parlamento, a los profesionales sanitarios, a los conductores de autobús... y la Ertzaintza".

"Se hace criticando sus comportamientos, pero en el fondo es un intento de cuestionar su propia existencia", con el fin de "cuestionar el propio sistema", lamenta, algo que atribuye a "la extrema izquierda a través de sus diferentes expresiones políticas".