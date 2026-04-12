Las casas más baratas en los puntos más altos de España: el precio de la vivienda en las montañas parte de los 78.000 euros

El municipio de Pradollano, en Sierra Nevada, se considera uno de los puntos más elevados de España con el precio accesible a la vivivienda. / Wikimedia Commons

Mudarse a uno de los pueblos situados a mayor altitud en España se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para quienes buscan un entorno natural privilegiado y viviendas a precios asequibles. Según ha publicado el portal Idealista, existen localidades que, por su singular ubicación, combinan un paisaje incomparable con precios que mantienen la accesibilidad al mercado inmobiliario.

Los municipios más altos del país, como Pradollano, Valdelinares, Griegos, Gúdar y Bronchales, cuentan con viviendas a partir de 61.000 euros y hasta 170.000 euros. Entre los inmuebles disponibles destacan estudios, pisos y chalés adosados con superficies que oscilan entre los 28 y los 652 metros cuadrados, situados en entornos donde la naturaleza y la tranquilidad predominan.

El esquí en Sierra Nevada que convierte a Pradollano en el núcleo habitado más elevado

Con 2.078 metros sobre el nivel del mar, Pradollano ostenta el título de núcleo habitado más elevado del territorio español, aunque oficialmente figura como pedanía y no como municipio independiente. Su desarrollo está inherente a su función como área residencial y hotelera del complejo de esquí de Sierra Nevada.

Durante la temporada alta, el flujo de visitantes genera un ambiente dinámico alrededor de hoteles, apartamentos y establecimientos vinculados principalmente al turismo deportivo. En la época estival, Pradollano mantiene la actividad gracias a las rutas de senderismo y un microclima fresco por contraste con el resto del valle de Granada.

Aunque existe debate sobre si corresponde considerarlo el pueblo más alto, la permanencia de residentes habituales justifica su inclusión. Entre las opciones de compra figura un estudio de 28 metros cuadrados, con baño, terraza y ascensor, cerca del aparcamiento Los Peñones, listado por 79.900 euros.

El pueblo turolense de Valdelinares es considerado uno de los puntos más elevados del Estado español donde la vivienda todavía es asequible. / Wikimedia Commons

Qué viviendas baratas se ofrecen en los pueblos más altos de España: Valdelinares y Griegos como enclaves de referencia

Valdelinares, situado en la Sierra de Gúdar, lidera el listado de municipios con mayor altitud reconocidos oficialmente. Esta localidad turolense, recortada por calles empinadas y una arquitectura de montaña típica, sobresale tanto por su estación de esquí –motor de la economía local– como por la pureza del aire que caracteriza sus inviernos fríos y con frecuentes nevadas.

En Valdelinares, el mismo portal de Idealista ofrece un chalé adosado de dos plantas, 110 metros cuadrados, dos habitaciones, dos baños y terraza, a cinco minutos de las pistas de esquí, por 117.000 euros. Su perfil resulta apto tanto para una segunda residencia como para inversión.

Por su parte, a 1.601 metros de altitud, Griegos se consolida como el tercer pueblo más alto de España, aunque, si se excluyese Pradollano, sería el segundo. Este enclave de la Sierra de Albarracín es conocido además por registrar algunos de los inviernos más fríos del país, donde las nevadas intensas forman parte del año.

Bronchales, en Teruel, uno de los puntos más elevados de España. / Wikimedia Commons

Su entorno congrega pinares y parameras de altura, y la presencia monumental de la iglesia de San Pedro (siglo XVI) y la ermita de San Roque (siglo XVII) aporta atractivo patrimonial. La oferta inmobiliaria incluye un chalet pareado de 652 metros cuadrados a reformar, tres habitaciones y dos baños, disponible por 61.000 euros y situado junto a toda clase de servicios.

El cuarto lugar corresponde a Gúdar (1.588 metros), también en Teruel. El municipio mantiene la impronta de su origen montañés, con fachadas de piedra y una trama urbana concentrada. Desde el núcleo de la localidad se despliegan panorámicas de barrancos y bosques, en un espacio propicio para rutas y actividades al aire libre. Aquí la oferta de vivienda recoge una casa rústica de dos plantas, 150 metros cuadrados construidos, tres habitaciones, dos baños y chimenea. El precio solicitado asciende a 170.000 euros.

Condiciones singulares y precios de los inmuebles en la alta montaña: en Bronchales por 85.000 euros

Bronchales ocupa la quinta posición en el ranking de altura de los pueblos españoles. Está rodeado por uno de los pinares más extensos de toda España, por lo que resulta especialmente atractivo para senderistas y observadores de estrellas, al disponer del sello ‘Starlight’ gracias a su escasa contaminación lumínica.

Un portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid denuncia la crisis de la vivienda, calificándola de 'problema estructural'. Advierte a los fondos buitre que se organizarán para resistir y detalla las exigencias del colectivo: bajada del 50% de los alquileres, contratos indefinidos y recuperación de viviendas vacías.

Sus veinte fuentes naturales y el clima moderado incluso en verano convierten Bronchales en refugio para quienes desean tranquilidad y un entorno natural. Los pilares del turismo rural y la riqueza micológica se suman a la diversidad paisajística del entorno. En el centro de la localidad se puede adquirir un piso de 90 metros cuadrados, cuatro habitaciones, un baño, cocina independiente, salón-comedor con chimenea, balcón y plaza de garaje, por 85.000 euros.