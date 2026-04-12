Una marcha apoya desde Madrid la salida de la nueva flotilla hacia Gaza

Madrid, 12 abr (EFE).- Unas cien personas, según la Delegación del Gobierno, han participado este domingo en la capital en una marcha de apoyo a Global Sumud Flotilla, que llevará ayuda humanitaria a Gaza y cuya salida, prevista hoy, se ha pospuesto por el mal tiempo.

La movilización ha confluido simbólicamente con los actos previstos en el puerto de Barcelona para arropar la salida de la flotilla hacia Gaza, que, no obstante, no se adentrará en aguas internacionales sino que amarrará en otro puerto barcelonés, porque las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía.

La marcha en Madrid, cuyos asistentes han portado una bandera de gran tamaño de Palestina, se ha iniciado frente al Ministerio de Asuntos Exteriores y ha concluido en la fuente del Obelisco, y ha contado con la participación del coro de La Sinfónica y del coro Meraki.

Los manifestantes han portado pancartas con lemas como 'Sionismo colonial, respuesta global' o 'Palestina, fin de la ocupación, paremos el genocidio de Gaza'.

Este ha sido uno de los diversos actos de apoyo a Global Sumud Flotilla convocados este domingo en España, que se ha sumado a los del País Vasco, Galicia y Andalucía.

Unas 70 embarcaciones y más de 1.000 participantes de 70 países conforman esta flotilla, que busca romper el bloqueo sobre Gaza, llevar ayuda humanitaria y situar el conflicto palestino en el foco internacional. EFE

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