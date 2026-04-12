Sigue la incógnita sobre los apoyos del PP para presidir las Cortes de Castilla y León

Valladolid, 12 abr (EFE).- La incógnita sobre los apoyos que puede tener el PP para hacerse con el control y la Presidencia de la Mesa de las Cortes de Castilla y León se mantiene a dos días de que el martes quede constituido el Parlamento autonómico y se celebren las votaciones.

Todo hace indicar que, por una vía u otra, el secretario general del PP-CyL y actual vicepresidente de las Cortes en funciones, Francisco Vázquez, será elegido nuevo presidente.

Sin que hayan trascendido nuevos movimientos en las últimas horas, el ofrecimiento de Vox al PP, para hablar de cómo impedir que el PSOE pudiera hacerse con la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, cambió las bazas que podían jugar tanto los populares como los partidos del futuro Grupo Mixto (UPL, Por Ávila y Soria Ya).

Tampoco ha concretado Vox cómo se materializaría en los votos del martes ese compromiso para impedir una Presidencia del PSOE en las Cortes, pero lo que sí ha decaído es la posición de fuerza que tenía hasta hace unos días especialmente Por Ávila, que desde el primer momento ha sido el partido más tentado por el PP para llegar a algún tipo de acuerdo en este momento.

Lo que parece claro es que el actual presidente del Legislativo, el leonés Carlos Pollán (Vox), tiene asumido que será otra persona la que al menos inicie la Legislatura, ya que incluso ha dado consejos a quien pueda ser su sucesor y piensa ya más en la negociación posterior con el PP sobre la gobernabilidad.

La sede de las Cortes de Castilla y León acogerán la mañana del martes la sesión constitutiva derivada de los resultados electorales del pasado 15 de marzo, cuando los 82 procuradores autonómicos en juego se repartieron del siguiente modo: 33 para el PP, 30 para el PSOE, 14 para Vox, 3 para UPL, 1 para Por Ávila y 1 para Soria Ya.

Para materializar su objetivo de controlar la Mesa de las Cortes y presidir el Parlamento autonómico, el PP tiene como principales opciones descolgar el teléfono y tratar de llegar a un acuerdo con Vox o hacer lo mismo con Por Ávila y jugar la baza de una abstención de Vox que, sumada al apoyo del partido abulense, diera al PP los apoyos suficientes para hacer a Vázquez presidente en una segunda votación.

Pero el ofrecimiento de Vox ha tenido un efecto sobre las conversaciones abiertas entre el PP y Por Ávila, ya que al contar con esa opción se abaratan las pretensiones que pudieran llegar desde Ávila, dirigidas al PP y no tanto al PSOE por el convencimiento de que quien puede tener opciones de gobernar es el PP, aunque esa premisa necesite además de una negociación posterior con Vox.

En el caso de Por Ávila, su presidente, José Ramón Budiño, ha dicho que su formación no tiene prisa alguna para tomar una decisión en torno a la composición de la futura Mesa de las Cortes de Castilla y León, al tiempo que ha apuntado que su partido está "abierto" a llegar a acuerdos.

Budiño ha reconocido "contactos" en los últimos días con representantes del Partido Popular, pero no han trascendido acuerdos ni compromisos sobre la votación del martes.

En el caso del PSOE, el secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, ha indicado en los últimos días que será mañana por la tarde, en la víspera de la sesión constitutiva de las Cortes, cuando su partido anunciará sus aspirantes a los cargos de la Mesa de las Cortes, sin renunciar "a nada", aunque los socialistas subrayan que no está negociando votaciones con el resto de partidos.EFE