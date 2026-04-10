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La Audiencia Nacional rechaza encarcelar al ex 'número dos' de Interior durante el juicio de la 'Operación Kitchen'

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La Audiencia Nacional (AN) ha rechazado la petición del PSOE para ordenar el ingreso en prisión provisional del exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y el comisario Andrés Gómez Gordo, ambos acusados en el juicio de la 'Operación Kitchen', mientras se desarrolle la vista oral.

Según un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el tribunal del juicio, presidido por la magistrada Teresa Palacios, ha descartado que exista el riesgo de fuga que aducía el PSOE, que ejerce la acusación popular en el proceso, para que se acordara tal medida.

Los magistrados señalan que Martínez y Gómez Gordo "han venido compareciendo desde el inicio del juicio oral y han concurrido, en cada una de las ocasiones, al llamamiento judicial que se les ha efectuado".

Agregan que ninguno de los dos acusados han "efectuado movimiento alguno dirigido a ocultarse o sustraerse del devenir del procedimiento".

"Ha de estarse a la situación personal en la que se encuentran, sin que por ende haya lugar a señalar la comparecencia en vistas a poderse acordar medida limitativa alguna de la libertad de sendos acusados", apostillan.

Y lo hacen compartiendo el criterio de la Fiscalía, que se ha opuesto a pedir medidas cautelares personales respecto a los dos encausados, "debiendo tenerse en cuenta el estado procesal en que se encuentra la presente causa", según el mismo auto.

El PSOE solicitó a través de un escrito el encarcelamiento de ambos para garantizar la presencia en el proceso judicial de ambos, "el normal desarrollo de la vista oral y la efectividad de una eventual sentencia condenatoria", ya que apreciaba riesgo de fuga.

Los socialistas argumentaban, asimismo, que no se había realizado ninguna investigación sobre la capacidad económica de los procesados, o no se les ha facilitado el acceso a esa información si existiera.

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