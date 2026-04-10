Asturias registra siete incendios forestales, uno activo y seis controlados

Madrid, 10 abr (EFE).- El Principado de Asturias registró este viernes un total de siete incendios forestales, de los cuales uno está activo y seis están controlados, informó a las 6:20 horas 112 Asturias.

En una nota de prensa, Emergencias detalló que los fuegos están repartidos por cinco concejos y que el único que se encuentra activo es el de Calabazos, en Tineo.

Se encuentran controlados los incendios de Antoñana, perteneciente a Belmonte de Miranda; Otriello, en Cangas del Narcea; Sirviella y Avín en Onís; Priede en Piloña y La Llaneza en Tineo. EFE