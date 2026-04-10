Asturias registra cinco incendios forestales, todos ellos controlados, y rebaja la alerta

(Actualiza la NA5024 tras la revisión de la situación por los servicios de emergencias)

Oviedo, 10 abr (EFE).- Asturias registraba a primera hora de este viernes cinco incendios forestales, todos ellos controlados, lo que supone una clara mejoría de la situación respecto a los últimos días que ha llevado al Principado a rebajar el nivel de emergencia, ha informado el 112.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha declarado a las 8:17 horas el regreso a la fase de alerta del Plan de Incendios Forestales del Principado de Asturias (INFOPA), que se encontraba en fase de emergencia desde el pasado lunes, cuando comenzó la oleada de fuegos.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), los cinco incendios que aún quedan por extinguir, pero que ya están controlados, se localizan en los concejos de Belmonte de Miranda, Cangas del Narcea, Onís, Piloña y Tineo.

El Gobierno del Principado ha atribuido esta nueva oleada de incendios, que comenzó el lunes, a la acción de "incendiarios" y según avanzó ayer el consejero de Gestión de Emergencias ya se han producido algunas identificaciones y detenciones de posibles autores.

Según el índice diario publicado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, en el occidente asturiano, están hoy en riesgo extremo de incendios, mientras que los 75 concejos restantes siguen en riesgo muy alto, en una jornada en la que se espera un nuevo ascenso de las temperaturas máximas aunque con vientos flojos.

El INFOPA permanece activado en fase de alerta desde el pasado 15 de enero, ya que el plan se activa de forma automática coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio, que en Asturias se corresponden con los periodos que van del 15 de enero al 30 de abril y del 15 de julio al 15 de octubre.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra el Principado de Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero.

Según los datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), Asturias registró en el conjunto del mes de febrero 126 incendios forestales con una superficie media afectada de 10 hectáreas por cada uno de los fuegos. EFE