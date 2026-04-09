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Unos 60 proyectos editoriales participarán en la Feria Itinerante del Libro Migrante

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Barcelona, 9 abr (EFE).- Unos sesenta proyectos editoriales de diferentes ciudades españolas participarán en Barcelona en la tercera edición de la FILMIG, Feria Itinerante del Libro Migrante, que contará con autores como Paloma Chen, Moha Gerehou o Gabriela Weiner en un año que pondrá el foco en Colombia como país invitado.

Bajo el lema '¿Qué historias no estás leyendo?', el evento arrancará el próximo 13 de abril con una programación itinerante por varias entidades barcelonesas hasta el día 16, mientras que los días 17 y 18 de abril el Casinet d'Hostafrancs, en el distrito de Sants-Montjuïc, acogerá a los sellos independientes con nuevos autores de libros que "amplían las narrativas migrantes en el panorama literario contemporáneo".

Organizada por Plataforma Cero, en colaboración con Migress, Encara en Acció y Sabers Migrants, este encuentro cultural autogestionado "pone en el centro las narrativas, memorias y saberes de autores, editoriales y creadores migrantes y racializados".

El escritor colombiano Herney Mosquera y la activista mexicana Mayo Meza Trejo, de Plataforma Cero, junto con la editora Aissata M'ballo, de Jande Editorial, han presentado este jueves la programación de la FILMIG y han considerado que se ha consolidado como un espacio de "encuentro" y "resistencia", en el que este año se incidirá en la literatura infantil.

Durante la semana del 13 al 16 de abril, la programación se desplegará de forma itinerante por el Espai Veïnal Olzinelles, las bibliotecas Gabriel García Márquez y Sant Pau-Santa Creu, así como por La Lleialtat Santesenca con proyecciones de películas como 'Chiñoles y bananas', con la participación de Paloma Chen, Susana Ye y Minke Wang, o 'Sense papers, sense drets?', de Pau Faus.

Asimismo, se podrá ver 'Del otro lado', de Iván Guarnizo, con la presencia del exguerrillero colombiano que secuestró a su madre, Güerima.

Los días 17 y 18, en el Casinet d'Hostafrancs, tendrán lugar las presentaciones literarias de autores como Mafe Moscoso, Milena Díaz, Pedro Steve, Ale Oseguera o Youssef El Maimouni.

El acto central sobre "quién narra el mundo y desde qué perspectiva" se celebrará el día 18, con Laura Arroyo, Youssef M. Ouled y Sani Ladan, moderados por el periodista y divulgador antirracista Moha Gerehou.

Colombia será el país invitado a través de Kutusoma, un proyecto editorial afrocentrado "convertido en un referente para la creación y circulación de narrativas afrodescendientes en América Latina", fundado en 2020 "como un acto de resistencia ante la invisibilización histórica de las voces negras en la industria editorial".

La clausura tendrá forma de concierto, con las actuaciones de Masta Quba y Cecé & The Soul Kitchen.

La FILMIG nació en el año 2024 como un proyecto independiente y autogestionado con el objetivo de abrir espacio a voces poco representadas en la industria editorial. EFE

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