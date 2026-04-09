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Un menor en estado crítico al ser apuñalado en Villanueva de la Cañada (Madrid)

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Madrid, 9 abr (EFE).- Un menor de edad se encuentra en estado crítica tras ser apuñalado este jueves en el centro cultural La Despernada de la localidad madrileña de Villanueva de la Cañada.

El servicio de emergencias 112 ha informado de que ha tenido el aviso del suceso en una llamada sobre las 19:45 horas de este jueves.

Cuando los equipos de emergencias del Summa112 han llegado al lugar el menor se encontraba en parada cardiorrespiratoria por heridas en el tórax, el cuello y la espalda.

Han logrado revertir la parada, lo han estabilizado y lo han trasladado con pronóstico crítico en helicóptero al Hospital 12 de Octubre de Madrid.

En la investigación del suceso trabajan agentes de policía judicial y de seguridad ciudadana de la Guardia Civil.

De momento no se han producido detenciones, ha informado a EFE la Guardia Civil. EFE

(Vídeo) (Audio)

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