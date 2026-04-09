Espana agencias

La compraventa de vivienda cae un 0,7 % en febrero y las hipotecas aumentan el 14,3 %

Guardar

(Corrige el porcentaje de compraventas en el titular y el primer párrafo)

Madrid, 9 abr (EFE).- La compraventa de viviendas registradas cedió en febrero un 0,7 % interanual, hasta contabilizar 59.476 transacciones, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa aumentaron un 14,3 %, hasta las 44.604, según el avance de resultados del Colegio de Registradores.

Estos datos se producen después de que el año arrancase con una caída de las compraventas en enero del 7 % con respecto al mismo periodo del año anterior y de que las hipotecas creciesen un 5,5 %.

Con datos proyectados sobre el 92,4 % de los registros analizados, las transacciones de vivienda cayeron en nueve comunidades autónomas, con los descensos más acusados en Cantabria (-18,2 %), Galicia (-16,7 %), Murcia (-15,4 %) y La Rioja (-12,7 %).

En el conjunto de compraventas, no solo de viviendas, durante el mes de febrero se registraron unas 118.800 operaciones de inmuebles, con un incremento del 1,1 %.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en el mercado, incapaz de atender la demanda actual y que presiona los precios al alza, y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y su posible influencia en la inflación y en el euríbor.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 12.000 compraventas totales, con Andalucía rebasando con holgura las 22.000.

En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos y Andalucía supera las 12.000 operaciones.

Según los Registradores, en los últimos meses se aprecia un comportamiento menos favorable en las operaciones de vivienda frente al conjunto total.

En el caso de las hipotecas, en febrero se contabilizaron 44.604, el 14,3 % más que un año antes.

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, se produjeron aumentos en trece comunidades, destacando Melilla (90,9 %), Andalucía (32,4 %), Castilla-La Mancha (28,9 %) y Canarias (26,9 %).

Por su parte, los descensos más acusados se dieron en País Vasco (-18,1 %), Extremadura (-16,6 %) y Cantabria (-8,1 %).

En el total de hipotecas, no solo de viviendas, la cifra subió un 15,2 %, hasta las 58.516.

De esta forma se encadenan ya 20 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Este mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas ha llevado a que en el caso de las viviendas el número de hipotecas sobre las compraventas se sitúe en niveles históricamente altos, superiores al 75 %.

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia superaron las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles.

La comunidad con mayor número de hipotecas fue Andalucía con 11.800 en total, mientras que sobre vivienda se registraron 9.500 constituciones. EFE

Últimas Noticias

Las adicciones sociales están motivadas por el malestar emocional, no por la diversión

Infobae

Tolón apoya los viajes educativos a campos de concentración nazis para conocer la historia

Infobae

Almodóvar, 'los Javis' y Sorogoyen competirán por la Palma de Oro en Cannes

Infobae

Dos incendios forestales activos en Cantabria

Infobae

Felipe VI recuerda que sólo sobre el Derecho puede sostenerse una paz duradera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

Israel califica de “eterna desgracia” que España reabra su embajada en Irán: “Van de la mano, sin pudor”

La Policía Nacional desmantela una red que explotaba laboralmente a personas extranjeras y empleaba castigos humillantes como lanzar tartas a la cara por bajas ventas

María Corina Machado se reunirá con Feijóo y Abascal durante su visita a Madrid, mientras que el Gobierno espera que sea ella quien lo solicite

El chófer de Carmen Pano declara que llevó “tacos de billetes” de casa de la empresaria a la oficina de Aldama y de ahí a la sede del PSOE: “Iban en una bolsa transparente”

La Guardia Civil desmantela el ‘Clan de los Lyons’, el grupo criminal escocés más violento que gestionaba el narcotráfico desde la Costa del Sol

ECONOMÍA

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

Comprar en Shein, Temu o AliExpress ya no será tan barato: así cambiará el precio de tus pedidos a partir de julio

La ansiedad por el trabajo está empezando a ser reconocida como accidente laboral: un experto en recursos humanos lo explica

Abrir el correo electrónico de un familiar o “amenazar de broma” a alguien por mensaje: estos cinco comportamientos pueden tener varios años de prisión

Marroquíes, rumanos e italianos sostienen la compra extranjera de vivienda en España mientras las operaciones de no residentes caen un 15%

Esto es lo que te pueden subir el alquiler cuando se termine tu contrato, según una experta

DEPORTES

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano

El posible penalti de Musso y Pubill que no señaló el árbitro y desató las críticas de los aficionados del FC Barcelona durante el partido de Champions

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Champions

El día que Roger Federer mandó callar al padre de Novak Djokovic y a todo su equipo durante el torneo de Montecarlo