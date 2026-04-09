La compraventa de vivienda cae un 0,7 % en febrero y las hipotecas aumentan el 14,3 %

(Corrige el porcentaje de compraventas en el titular y el primer párrafo)

Madrid, 9 abr (EFE).- La compraventa de viviendas registradas cedió en febrero un 0,7 % interanual, hasta contabilizar 59.476 transacciones, mientras que las hipotecas para la adquisición de una casa aumentaron un 14,3 %, hasta las 44.604, según el avance de resultados del Colegio de Registradores.

Estos datos se producen después de que el año arrancase con una caída de las compraventas en enero del 7 % con respecto al mismo periodo del año anterior y de que las hipotecas creciesen un 5,5 %.

Con datos proyectados sobre el 92,4 % de los registros analizados, las transacciones de vivienda cayeron en nueve comunidades autónomas, con los descensos más acusados en Cantabria (-18,2 %), Galicia (-16,7 %), Murcia (-15,4 %) y La Rioja (-12,7 %).

En el conjunto de compraventas, no solo de viviendas, durante el mes de febrero se registraron unas 118.800 operaciones de inmuebles, con un incremento del 1,1 %.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en el mercado, incapaz de atender la demanda actual y que presiona los precios al alza, y las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y su posible influencia en la inflación y en el euríbor.

En términos absolutos, Andalucía, Cataluña, Valencia y Madrid han superado las 12.000 compraventas totales, con Andalucía rebasando con holgura las 22.000.

En cuanto a las compraventas de vivienda, las mismas comunidades ocupan los primeros puestos y Andalucía supera las 12.000 operaciones.

Según los Registradores, en los últimos meses se aprecia un comportamiento menos favorable en las operaciones de vivienda frente al conjunto total.

En el caso de las hipotecas, en febrero se contabilizaron 44.604, el 14,3 % más que un año antes.

En cuanto a las hipotecas sobre vivienda, se produjeron aumentos en trece comunidades, destacando Melilla (90,9 %), Andalucía (32,4 %), Castilla-La Mancha (28,9 %) y Canarias (26,9 %).

Por su parte, los descensos más acusados se dieron en País Vasco (-18,1 %), Extremadura (-16,6 %) y Cantabria (-8,1 %).

En el total de hipotecas, no solo de viviendas, la cifra subió un 15,2 %, hasta las 58.516.

De esta forma se encadenan ya 20 meses consecutivos de incrementos en el número de hipotecas, tanto totales como de vivienda.

Este mejor comportamiento de las hipotecas respecto a las compraventas ha llevado a que en el caso de las viviendas el número de hipotecas sobre las compraventas se sitúe en niveles históricamente altos, superiores al 75 %.

En cuanto al número absoluto de hipotecas, Andalucía, Cataluña, Madrid y Valencia superaron las 5.000 hipotecas sobre todo tipo de inmuebles.

La comunidad con mayor número de hipotecas fue Andalucía con 11.800 en total, mientras que sobre vivienda se registraron 9.500 constituciones. EFE