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El cambio climático preocupa al 73% de los españoles y afecta al 61% en su vida cotidiana

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Madrid, 9 abr (EFE).- El 73 % de los españoles dice estar "muy o bastante preocupado" por el cambio climático y el 61 % considera que este fenómeno le impacta "de forma significativa" en su día a día, según revela el 'V Informe sobre Sostenibilidad: La ciudadanía ante el riesgo climático', elaborado por ENGIE y GAD3.

La población reconoce verse afectada, principalmente, en materia de meteorología y disponibilidad de recursos. De hecho, la mayoría de las personas encuestadas cree que ha aumentado la frecuencia de los incendios forestales (88 %), las inundaciones y las lluvias torrenciales (84 %), y las olas de calor (83 %).

Por comunidades, la percepción del aumento de las olas de calor es mayor en Comunidad Valenciana, Región de Murcia y norte de España (87 %), mientras que el incremento de los incendios es percibido con más intensidad en Andalucía (88 %), Cataluña (88 %), Galicia (88 %) y Castilla y León (88%).

La ciudadanía de Comunidad Valenciana y Región de Murcia (87 %) nota especialmente el aumento de las inundaciones y las lluvias torrenciales.

Para reducir el impacto de estos episodios, el 41 % de los españoles cree que la mejora de las infraestructuras de drenaje y los dispositivos de protección civil son clave, seguida de la reordenación urbanística (34 %) y el refuerzo de los sistemas de alarma y los planes de emergencia (32 %).

La mitad de la población (49 %) considera que fenómenos como la dana o la gota fría son consecuencia del cambio climático, y el 43 % opina lo mismo de los incendios forestales. Además, ocho de cada 10 ciudadanos y ciudadanas afirma haber vivido "fenómenos extremos" como la dana o los incendios del verano pasado.

En cuanto a recursos, el 44 % opina que el impacto "más preocupante" del cambio climático atañe a la disponibilidad de agua y la sequía, por delante de los efectos sobre la agricultura (37 %), la calidad de vida (35 %) o la pérdida de biodiversidad (35 %).

Cuando se pregunta por acciones personales para luchar contra el cambio climático, el 34 % dice estar dispuesto a usar más el transporte público y el 28 % a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Un 44 % opina que los esfuerzos individuales "solo son efectivos" si van acompañados de un compromiso colectivo.

Y aunque el 70 % de las personas encuestadas muestra interés por el medioambiente, la idea de que las advertencias sobre este tema son "exageradas" aumenta entre la población, especialmente en la Comunidad de Madrid (34 %) y Castilla y León (33 %).

El informe también revela que el desarrollo de energías renovables y procesos industriales menos contaminantes se encuentra entre las medidas más populares para luchar contra el cambio climático en España. EFE

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