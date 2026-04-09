Asturias registra seis incendios forestales, cuatro de ellos activos y dos controlados

Oviedo, 9 abr (EFE).- Asturias registraba a última hora de la tarde de este jueves seis incendios forestales, de los que cuatro están activos y dos controlados, según el último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los incendios activos se encuentran en los concejos de Cabrales, Salas y Tieno, mientras que los dos ya controlados están en Belmonte de Miranda y Cabrales.

El Gobierno del Principado rebajó a 0 esta mañana -cuando aún se contabilizaban diez focos- el nivel de emergencia del Plan de Incendio Forestales ante la mejoría de la situación.

Según el índice diario publicado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, toda Asturias estaba este jueves en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas han vuelto a subir hasta los 25 grados, aunque el viento ha soplado suave.

De cara a mañana, viernes, cuando se prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, en el occidente asturiano, estarán en riesgo extremo, mientras que el resto de la comunidad seguirá en riesgo muy alto.

La oleada de fuegos, que el Gobierno del Principado ha atribuido a "incendiarios", comenzó el pasado lunes, cuando el consejero elevó a situación 1 el nivel de emergencia del plan de incendios forestales (INFOPA) ante el riesgo de que pudieran afectar levemente a poblaciones y bienes de naturaleza no forestal.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero. EFE

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