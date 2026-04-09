Espana agencias

Asturias registra seis incendios forestales, cuatro de ellos activos y dos controlados

Guardar

Oviedo, 9 abr (EFE).- Asturias registraba a última hora de la tarde de este jueves seis incendios forestales, de los que cuatro están activos y dos controlados, según el último balance del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Los incendios activos se encuentran en los concejos de Cabrales, Salas y Tieno, mientras que los dos ya controlados están en Belmonte de Miranda y Cabrales.

El Gobierno del Principado rebajó a 0 esta mañana -cuando aún se contabilizaban diez focos- el nivel de emergencia del Plan de Incendio Forestales ante la mejoría de la situación.

Según el índice diario publicado por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, toda Asturias estaba este jueves en riesgo muy alto, en un día en el que las temperaturas máximas han vuelto a subir hasta los 25 grados, aunque el viento ha soplado suave.

De cara a mañana, viernes, cuando se prevé un nuevo ascenso de las temperaturas, los concejos de Cangas del Narcea, Degaña e Ibias, en el occidente asturiano, estarán en riesgo extremo, mientras que el resto de la comunidad seguirá en riesgo muy alto.

La oleada de fuegos, que el Gobierno del Principado ha atribuido a "incendiarios", comenzó el pasado lunes, cuando el consejero elevó a situación 1 el nivel de emergencia del plan de incendios forestales (INFOPA) ante el riesgo de que pudieran afectar levemente a poblaciones y bienes de naturaleza no forestal.

La de ahora es la segunda oleada de incendios que registra Asturias en lo que va de año, tras la que tuvo lugar a finales de febrero. EFE

(foto)

Últimas Noticias

Sánchez agradece a la UN Foundation que le premie por su liderazgo en temas globales

Infobae

Cantabria reduce a tres los incendios, después de registrar 152 desde el inicio de abril

Infobae

Las Series Mundiales de 'rugby seven' dejarán en Valladolid cerca de un millón de euros

Infobae

Kaitlin Quevedo y Leyre Romero abrirán la eliminatoria de la Copa BJK para España

Infobae

9-13. España ajusta cuentas con Hungría tras un segundo cuarto determinante

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

La Fundación de las Naciones Unidas premia a Pedro Sánchez “por su liderazgo en temas globales”

Europa examina si España vulnera derechos fundamentales al prohibir sindicatos en la Guardia Civil

El juez que investiga la presunta agresión sexual del exDAO pide informes psicosociales y psiquiátricos de la denunciante

La empresaria Carmen Pano confirma entregas de dinero en efectivo en la sede del PSOE, pero se lía con cantidades, entregas y “emisarios”

Este es el sueldo de un agente de la Guardia Civil en 2026: varía según la unidad, el destino y la situación personal

ECONOMÍA

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Esta es la casilla que debes completar para desgravarte los gastos asociados al alquiler de una vivienda en la Renta de 2026 si vives en Cataluña

Así es como puedes desgravarte los gastos asociados al nacimiento o adopción de un niño en la Renta de 2026 si vives en la Comunidad de Madrid

La guerra de Irán cuesta a la Unión Europea 13.000 millones extra por el aumento del combustible

La CNMV detecta que uno de cada diez ‘finfluencers’ vulnera las normas al aconsejar sobre inversiones y les amenaza con sanciones

Podrías estar descansando menos tiempo de lo que realmente te corresponde: esto es lo que dice el Tribunal Supremo acerca de la jornada laboral

DEPORTES

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

El informe que desnuda la crisis del fútbol italiano: 730 millones en pérdidas, una liga envejecida y la última en agresividad

Las palabras de Alcaraz tras su victoria ante Etcheverry en Montecarlo: “He logrado volver cuando las cosas se han puesto más difíciles”

Alcaraz necesita del tercer set para alcanzar la victoria ante un combativo Etcheverry y certifica su pase a cuartos de final en Montecarlo

El enfado de Hansi Flick por la acción de Pubill: “Era penalti y roja; no entiendo para qué tenemos el VAR”

El Atlético de Madrid saca una sólida victoria en el Camp Nou ante un FC Barcelona en desventaja y afrontará con cierta ventaja la vuelta de Champions en el Metropolitano