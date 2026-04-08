Un gol del austríaco Grillitsch pone en ventaja al Braga (1-0) al descanso

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- Un tanto nada más arrancar el partido, antes de que se cumpliera el minuto cinco del centrocampista austríaco Florian Grillistsch, pone por delante (1-0) al Braga portugués al descanso del encuentro que disputa este miércoles en su campo ante el Betis, de ida de los cuartos de final de la Liga Europa.
Tras ese tanto, que lo logró de tacón a la salida de un córner, el equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini reaccionó y el central Marc Bartra, el delantero colombiano Cucho Hernández o el extremo marroquí Ez Abde gozaron de buenas opciones para empatar, pero también el meta checo Lukas Hornícek mostró sus buenas maneras para evitarlo. EFE
(foto)
Últimas Noticias
Prisión para el detenido en Berriz (Bizkaia) por apuñalar repetidas veces a su pareja
El ex responsable de redes de Vox declara por una denuncia de acoso sexual contra un menor
Yolanda Díaz, convocada a un acto de conciliación por la demanda de Julio Iglesias
Asturias registra catorce incendios forestales, diez de ellos activos
La Guardia Civil dice que la confusión inicial en Adamuz vinculó las alertas sólo al Iryo
MÁS NOTICIAS