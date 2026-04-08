Un gol del austríaco Grillitsch pone en ventaja al Braga (1-0) al descanso

Redacción deportes, 8 abr (EFE).- Un tanto nada más arrancar el partido, antes de que se cumpliera el minuto cinco del centrocampista austríaco Florian Grillistsch, pone por delante (1-0) al Braga portugués al descanso del encuentro que disputa este miércoles en su campo ante el Betis, de ida de los cuartos de final de la Liga Europa.

Tras ese tanto, que lo logró de tacón a la salida de un córner, el equipo que entrena el chileno Manuel Pellegrini reaccionó y el central Marc Bartra, el delantero colombiano Cucho Hernández o el extremo marroquí Ez Abde gozaron de buenas opciones para empatar, pero también el meta checo Lukas Hornícek mostró sus buenas maneras para evitarlo. EFE

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