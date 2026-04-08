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La banca española cede en rentabilidad en el cuarto trimestre, que cerró en el 14,04 %

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Madrid, 8 abr (EFE).- La rentabilidad de la banca española sobre recursos propios disminuyó en el cuarto trimestre de 2025, en que se situó en el 14,04 %, respecto al tercero, en que fue del 14,20 %, si bien aumentó en 32 puntos básicos con respecto al mismo periodo de 2024, en que era del 13,72 %.

Según las estadísticas supervisoras de entidades de crédito del último trimestre del año pasado, que ha dado a conocer este miércoles el Banco de España, la rentabilidad anualizada del 14,04 % está casi 2 puntos porcentuales por encima del promedio desde 2022, que es a su vez 6 puntos más alta que la del periodo prepandemia 2015-2019, y está próxima a los máximos de los últimos años.

La ratio de apalancamiento se situó en el 5,70 % en el cuatro trimestre de 2025, con una ligera disminución respecto al tercero, y se mantuvo estable respecto al mismo periodo de 2024 y por encima del promedio pospandemia.

En cuanto a la solvencia, las ratios de capital de las entidades de crédito que operan en España aumentaron el cuarto trimestre del año pasado, alcanzado los niveles máximos de los últimos años.

La ratio de capital de nivel 1 ordinario (CET1) se situó en el 13,94 %; la ratio Tier 1 en el 15,48 % y la ratio de capital total en el 18,10 %, valores que superan los promedios del periodo prepandemia y que suponen los niveles más altos en el pospandemia.

En el caso de la ratio de capital total es casi 4 puntos porcentuales superior a la de 2015, cuando estaba en el 14,29 %.

En el último trimestre del año pasado, el coste del riesgo era del 0,87 %, algo por encima del 0,85 % del tercer trimestre y por debajo del de hace un año, en que era del 0,89 %.

La morosidad siguió descendiendo y la ratio de préstamos dudosos del total de entidades de crédito (excluidos los saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista en entidades de crédito) en el cuarto trimestre de 2025 se situó en el 2,62 %, frente al 2,72 % del tercer trimestre y el 2,91 % de hace un año, alcanzando un nuevo nivel mínimo, reflejo de la buena calidad del crédito.

El peso de los préstamos en vigilancia especial (aquellos que siguen al corriente de pago, pero con riesgo de entrar en mora) era del 5,86 % en el cuarto trimestre, por debajo del 6,29 % de un año antes.

Por su parte, la ratio crédito-depósitos disminuyó en el cuatro trimestre del año apasado respecto al tercero y se situó en el 94,55 %, manteniéndose estable con respecto al mismo periodo de 2024.

En el cuarto trimestre de 2025, la ratio de cobertura de liquidez de las entidades de crédito disminuyó en aproximadamente 3 puntos porcentuales y se situó en el 171,83 %, frente al 174,36 % del tercer trimestre, aunque sigue muy por encima del requisito regulatorio, que es del 100 %.

El Banco de España ha explicado la disminución de esta ratio por haber aumentado el colchón de liquidez (un 1,64 %) menos que la salida neta de liquidez, que creció el 3,14 %, respecto al trimestre anterior. EFE

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