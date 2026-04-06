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Montero rechaza apoyar un Ejecutivo del PP en Andalucía para evitar que Vox gobierne

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Sevilla, 6 abr (EFE).- La secretaria general del PSOE andaluz y candidata de la formación a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, ha rechazado apoyar un Ejecutivo en minoría del PP de Juanma Moreno tras las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo para evitar que Vox gobernase en la comunidad.

Montero, en una entrevista en RNE, ha señalado que el PSOE y el PP representan "modelos distintos de sociedad", lo que la lleva a descartar "ningún gobierno de coalición" ni tampoco un pacto que diera el Gobierno andaluz al PP.

La líder del PSOE de Andalucía ha señalado que "el mejor antídoto" para evitar que Vox entre en el Gobierno andaluz es "votar opciones de progreso que están representadas en las fuerzas de izquierdas", que son "dique ante el auge de la ultraderecha".

"La historia de la humanidad ha puesto de manifiesto que la llegada de la ultraderecha a las instituciones provoca una colonización de esas instituciones y una regresión de los comportamientos democráticos" como son "comportamientos dictatoriales", ha advertido Montero.

La candidata socialista a la Presidencia de la Junta ha señalado que en los comicios andaluces del 17M, además de ese "dique" contra Vox, será clave la "pedagogía" para "explicar a los ciudadanos la importancia de las elecciones" y sacar así a los votantes de la abstención.EFE

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