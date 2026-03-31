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Sánchez condena la ley israelí que aplica la pena de muerte solo a palestinos: "Es un paso más hacia el 'apartheid'"

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha condenado la ley aprobada por el Parlamento israelí que contempla la aplicación de la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo, pero solo para palestinos, ya que excluye a cualquier ciudadano de Israel, lo que ha sido criticado por su carácter discriminatorio.

El jefe del Ejecutivo ha censurado que esta reforma legal es "una medida asimétrica" que "no se aplicaría a los israelíes que cometieran los mismos delitos". "Mismo crimen, distinta pena", ha resumido Sánchez en un mensaje que ha publicado en la red social 'X', recogido por Europa Press.

El presidente del Gobierno ha señalado que la ley aprobada en la Knesset no es "justicia", sino que es "un paso más hacia el 'apartheid'" --en referencia al sistema institucionalizado de segregación racial en Sudáfrica y Namibia, en vigor entre 1948 y 1991-- por lo que ha reclamado que "el mundo no puede callar".

También la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha condenado la Ley de Pena de Muerte para Terroristas aprobada por el Parlamento de Israel, señalando que "menoscaba el derecho internacional". "Vamos a estar siempre ahí en coherencia con estas decisiones que muestran una deriva radical, con la que vamos a estar siempre en la firme condena", ha afirmado en la rueda de prensa posterior del Consejo de Ministros.

La Ley de Pena de Muerte para Terroristas, una reforma legal israelí aprobada este lunes por el Parlamento que contempla la aplicación de la pena capital por ahorcamiento y en secreto por el delito de terrorismo solo para palestinos ha suscitado múltiples críticas por parte de organizaciones de Derechos Humanos, así como peticiones de derogación.

Entre ellas está el Centro Palestino de Derechos Humanos, que ha manifestado en redes su "condena en los términos más enérgicos" contra un texto que "ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos".

Por su parte, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina ha alertado de que la nueva ley "afianza aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid, ya que se aplicará exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos".

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