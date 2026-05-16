Espana agencias

La U cae ante el colista Grau y Cristal ante FC Cajamarca en el Torneo Apertura peruano

Guardar
Google icon

Lima, 15 may (EFE).- Universitario de Deportes, el vigente campeón del fútbol peruano, perdió este viernes por 0-1 ante Atlético Grau, mientras que Sporting Cristal también fue derrotado por 3-1 por FC Cajamarca, en el inicio de la decimoquinta jornada del Torneo Apertura del fútbol peruano.

La U lució su peor cara y ahondó la crisis de resultados que lo han dejado sin opciones de ganar el Apertura, tras perder en su estadio frente al colista del torneo, que lo venció con un gol del delantero Raúl Ruidiaz.

PUBLICIDAD

Los cremas sufrieron a los 32 minutos de juego la expulsión del extremo Andy Polo y luego no pudieron recomponerse en el encuentro que marcó la despedida del entrenador interino Jorge Araujo, que desde este sábado será reemplazado por el argentino Héctor Cúper, quien siguió el partido desde uno de los palcos del Estadio Monumental.

El resultado dejó a Universitario en la cuarta posición del Apertura, con 25 puntos, a 8 de Alianza Lima, su clásico rival y el líder de la competencia, que este sábado visitará al Cienciano en la altura andina de la ciudad del Cusco.

PUBLICIDAD

Grau, por su parte, se mantuvo en el último puesto, aunque ahora con 13 puntos, los mismos que Sport Boys, que este sábado recibirá al Cusco con la urgencia de conseguir una victoria.

A su turno, Sporting Cristal también sufrió una aparatosa caída por 3-1 en su visita al FC Cajamarca, que lo derrotó con goles del argentino Hernán Barcos, el ecuatoriano Jonathan Betancourt y el nacional Sebastián Peneau, y el descuento del centrocampista peruano Yoshimar Yotún.

Con el resultado, FC Cajamarca avanzó hasta la decimoquinta posición del torneo, con 15 puntos, mientras que Cristal quedó temporalmente en el duodécimo puesto, con 16 unidades y a la espera de los resultados que obtengan otros cuatros equipos para conocer si entra en zona descenso.

En la decimoquinta y antepenúltima jornada del Apertura también se enfrentarán Melgar con Sport Huancayo, Juan Pablo II con Alianza Atlético, Chankas con CD Moquegua, ADT con Comerciantes Unidos y Deportivo Garcilaso con UTC. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

109-139. Los Spurs arrollan a los Wolves y se citan con OKC en las finales del Oeste

Infobae

Ascenso generalizado de las temperaturas máximas este sábado en la península y Baleares

Infobae

Un autogol del colombiano Copete da el triunfo a Liga de Quito sobre Técnico Universitario

Infobae

Javier Aguirre afirma que México aprendió de sus errores en Mundiales pasados

Infobae

Illa defiende en EEUU aplicar "medidas agresivas" para regular la vivienda en Cataluña

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

Última hora política y elecciones en Andalucía 2026, en directo: Juanma Moreno llama a concentrar el voto porque necesitan “matrícula de honor” y Sánchez pide “coherencia” a los andaluces

El espionaje ruso que amenaza Europa: reclutamiento digital, exmiembros de Wagner, sabotaje físico y ciberataques masivos

Una patrulla para siete pueblos: la Guardia Civil de Albacete se queda sin agentes de Seguridad Ciudadana mientras los delitos crecen

Del paro a la vivienda y la inmigración: así han cambiado las preocupaciones de los españoles desde el 15M

Interior ha pagado 750.000 euros a familiares de guardias civiles muertos o heridos en su lucha contra los narcos, pero descarta mejorar esta indemnización

ECONOMÍA

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

España, atrapada en la crisis de la vivienda: faltan casas, la demanda se dispara y el mercado tardará seis décadas en equilibrarse

Esto es lo que cuesta vaciar un piso durante una mudanza: precios reales y trucos para ahorrar dinero

Este es el precio de la gasolina este 15 de mayo en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los compradores pagan más por casas más pequeñas: elevan en 31.000 euros su presupuesto, pero rebajan sus expectativas sobre el tamaño

El robot albañil, una máquina capaz de construir una vivienda de 200 metros cuadrados en menos de un día, que en España todavía no se ha asentado

DEPORTES

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Monta tu equipo soñado para España: elige los 26 jugadores de la Selección convocados para el Mundial 2026

Las sorpresas de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial 2026: de los seis porteros a los jóvenes futbolistas

Vértigo en el Real Madrid: venta de jugadores, cambio de entrenador y ahora, elecciones

Mbappé asegura que es el “cuarto delantero” para Arbeloa y el técnico lo desmiente: “No le he dicho semejante frase”

Los pitos, las pancartas y las protestas de la afición marcan la intrascendente victoria del Real Madrid ante el Oviedo