Ascenso generalizado de las temperaturas máximas este sábado en la península y Baleares

Madrid, 16 may (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un ascenso generalizado de las temperaturas máximas en la península y en Baleares, salvo en Alborán, Ibiza y los litorales del sureste peninsular, donde descenderán.

Se prevé una tendencia a la estabilidad en la península y Baleares a medida que el anticiclón y una dorsal ganen terreno desde el oeste. No obstante, en el norte peninsular, bajo un flujo del noroeste, aún predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos occidentales.

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En el resto del territorio, los cielos estarán en general despejados, aunque el desarrollo por la tarde de nubosidad de evolución podría dejar algún chubasco ocasional en Andalucía, de forma más probable en el entorno del Estrecho.

Nevará de forma débil durante la madrugada en montañas del norte por encima de los 1.300-1.400 metros.

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En Canarias, se espera un predominio de cielos nubosos con probables precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas e intervalos nubosos en el resto.

Son probables los bancos de niebla matinales dispersos en entornos de montaña del norte.

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Las temperaturas mínimas descenderán en la mayor parte de la península y el archipiélago balear, con heladas débiles en montañas de la mitad norte. No se prevén cambios relevantes en las temperaturas en Canarias.

El viento soplará flojo en general, con un predominio del noroeste, salvo en el extremo sur y Alborán, donde soplará levante. En los litorales y en el valle del Ebro será moderado.

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Se prevén intervalos fuertes en el Ampurdán y rachas muy fuertes de cierzo en las sierras prelitorales de Tarragona y Castellón. En Canarias, el alisio será moderado, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes.

GALICIA: predominio de los cielos nubosos, no se descartan brumas y alguna niebla matinal dispersa en el interior oriental. Lluvias débiles en A Coruña y A Mariña que de manera menos probable pueden extenderse al norte de Lugo y al interior de Pontevedra.

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Temperaturas mínimas sin cambios o en descenso ligero. Máximas en ligero descenso en Rías Baixas; en el resto sin cambios o en ligero ascenso, algo más acusado en el este y sur de Ourense y en el litoral cantábrico. Alguna helada débil y dispersa en cumbres del extremo sudeste y viento flojo variable tendiendo, durante la mañana, a oeste y noroeste y arreciando hasta moderado en el litoral.

ASTURIAS: nuboso o cubierto; brumas y posibilidad de nieblas matinales y nocturnas en la cordillera. Lluvias débiles dispersas por la tarde, que no se descartan en el extremo suroeste, ni por la mañana en la mitad oriental. Aquí la cota de nieve estaría en 1.300-1.500 metros, subiendo rápidamente después.

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Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso, y heladas débiles y dispersas en cumbres. Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, amainando al final a flojo variable.

CANTABRIA: nuboso o cubierto; brumas y probables nieblas matinales y nocturnas en el tercio sur y en cumbres de Liébana. Lluvias débiles y dispersas, por la mañana en el nordeste y resto del litoral, y por la tarde en el interior, siendo poco probables en el extremo sur. La cota de nieve en 1.300-1.500 metros, subiendo rápidamente después.

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Temperaturas mínimas en descenso en Campoo y los Valles y con pocos cambios en el resto; máximas en ascenso generalizado. Heladas débiles en el tercio sur y en zonas altas del suroeste. En el litoral, viento moderado de componente oeste amainando al final de la tarde a flojo; en el interior, flojo variable.

PAÍS VASCO: nuboso o cubierto y lluvias débiles que serán dispersas y poco probables en el sur de Álava. Temperaturas sin cambios salvo un aumento de las máximas en esta provincia y en el extremo occidental de Bizkaia. Viento de componente oeste, flojo en el interior y moderado en el litoral, donde amaina a flojo al final de la tarde, al tiempo que tiende a variable en el interior.

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CASTILLA Y LEÓN: durante la mañana se espera nubosidad baja en la franja norte, con alguna precipitación débil y dispersa que podrá ser de nieve por encima de los 1.400 metros, y poco nuboso en el resto. A partir del mediodía aumentará a intervalos nubosos, sin descartar algún chubasco aislado en el noroeste.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas en ascenso, ligero en la meseta; heladas débiles principalmente en zonas de montaña. Predominará el viento de componentes norte y oeste, flojo con intervalos moderados.

NAVARRA: cielos nubosos o cubiertos, con grandes claros al principio y al final del día, salvo en los tercios norte y oeste. Lluvias débiles y dispersas en el noroeste y tercio norte que van remitiendo durante la tarde. La cota de nieve sobre 1.300-1.500 metros, subiendo durante la mañana.

Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero ascenso, salvo en el tercio sur donde se mantienen sin cambios. Heladas débiles en cumbres del Pirineo y viento del noroeste, flojo en general, con intervalos moderados en el Ebro durante las horas centrales.

LA RIOJA: intervalos nubosos, predominando las nubes bajas por la mañana. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso, localmente moderado en la sierra, donde podrán registrarse algunas heladas débiles por la mañana. Viento de componente oeste girando a noroeste, flojo aumentando a moderado, sin descartar alguna racha fuerte en la Rioja Baja por la tarde.

ARAGÓN: en la divisoria del Pirineo, cielo muy nuboso o cubierto con precipitaciones débiles, de nieve por encima de los 1.200-1.400 metros de madrugada. En el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna.

Temperaturas mínimas en descenso ligero y máximas en ascenso ligero en el extremo sur y Pirineos; en el resto sin cambios. Heladas débiles en Pirineos y no se descartan en el sistema Ibérico. Viento del noroeste, moderado en la depresión del Ebro y flojo a moderado en el resto.

CATALUÑA: en el valle de Arán y divisoria del Pirineo occidental, nuboso o muy nuboso con precipitaciones débiles, de nieve por encima de los 1.200-1.400 metros de madrugada. En el resto, poco nuboso con nubosidad de evolución diurna en el interior, sin descartar algún chubasco aislado.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, más marcado en el interior; máximas en ascenso, en general ligero, salvo en el tercio sur donde no variarán. Heladas débiles en el Pirineo.

Viento moderado del noroeste en el norte del Ampurdán y en el tercio sur, sin descartar intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en zonas expuestas del sur de Tarragona, durante la primera mitad de la jornada. En el resto, viento flojo a moderado predominando la componente oeste, salvo en el tercio oriental, donde en horas centrales el viento será de componentes sur y este.

EXTREMADURA: poco nuboso con algunos intervalos nubosos por la tarde; temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en ligero o moderado ascenso. Viento variable, tendiendo a componente oeste, flojo con intervalos moderados.

COMUNIDAD DE MADRID: poco nuboso o despejado con nubes de evolución en las horas centrales, más abundantes en la sierra. Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en la zona montañosa; máximas en aumento. Heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de la sierra y vientos flojos de componente norte.

CASTILLA-LA MANCHA: poco nuboso o despejado con nubes de evolución en las horas centrales, más abundantes en las zonas de montaña. Temperaturas mínimas en descenso, menos acusado en puntos de montaña. Temperaturas máximas en aumento y heladas débiles y dispersas en zonas elevadas de los sistemas Central e Ibérico. Vientos flojos con predominio de la componente norte.

COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en el interior de la mitad norte. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el interior, en ligero descenso en el litoral sur y sin cambios en el resto.

Viento del noroeste flojo a moderado en el extremo norte, sin descartar intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas durante la primera mitad de la jornada. Flojo en el resto, por la tarde, tenderá a flojo a moderado del sureste.

REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna en el noroeste. Temperaturas mínimas en descenso y máximas también en descenso en el litoral; en ligero ascenso o sin cambios en el interior. Vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente sur por la tarde.

ISLAS BALEARES: en Menorca se prevén intervalos nubosos con precipitaciones débiles y en el resto, predominio de poco nuboso; habrá nubes de evolución en las horas centrales del día en Mallorca, con posibilidad de algún chubasco. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso y viento flojo a moderado de componente norte girando por la tarde a oeste.

ANDALUCÍA: cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de evolución diurna que puede dejar algunos chubascos ocasionales en las sierras Béticas. Temperaturas mínimas con cambios ligeros y máximas en descenso en el litoral mediterráneo, en ligero ascenso o sin cambios en el resto. Vientos flojos variables.

CANARIAS: nuboso en el norte de las islas montañosas, sin descartar lluvia débil y ocasional, con apertura de algún claro durante las horas centrales. Intervalos nubosos en el resto con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional en Lanzarote.

Temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, que será algo más intenso durante la madrugada. EFE