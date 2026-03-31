Junqueras no cree que con Cuerpo y España lo tengan más fácil para negociar la financiación para Cataluña

Durante su intervención en una entrevista televisiva, Oriol Junqueras afirmó que la administración de los impuestos debería estar en manos de las comunidades autónomas y no centralizada. Según publicó Europa Press, Junqueras defendió que la gestión del IRPF desde los gobiernos autonómicos acercaría los servicios públicos a la ciudadanía y facilitaría una respuesta más ágil a las necesidades locales. Estas declaraciones se produjeron en el contexto del debate sobre el futuro modelo de financiación autonómica y del reparto de fondos entre el Ejecutivo central y Cataluña.

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) sostuvo, además, que la llegada de Carlos Cuerpo como vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, y Arcadia España como titular del Ministerio de Hacienda, no representa una mayor facilidad para negociar la financiación de Cataluña y los presupuestos generales. Junqueras, de acuerdo con Europa Press, explicó en “El programa de Ana Rosa” de Tele 5 que la sustitución de la anterior ministra, María Jesús Montero, no genera mejores condiciones para la relación bilateral entre su partido y el gobierno del PSOE. Según aclaró, el Partido Socialista prioriza preservar su propia concepción del poder estatal y, a su juicio, mantiene una postura complicada en toda negociación con ERC.

En este sentido, Junqueras insistió en que, pese a la complejidad, su formación ha logrado alcanzar acuerdos con el gabinete de Pedro Sánchez. Uno de los aspectos destacados por el líder republicano fue el compromiso para modificar el modelo de financiación regional, que llevaba catorce años sin actualizarse. El nuevo esquema pactado prevé un incremento de los recursos para las autonomías, estimado en 16.000 millones de euros en 2027, a través de un aumento en los porcentajes transferidos de IRPF y del IVA. Según recogió Europa Press, el acuerdo incrementa en un 5% la cesión del IRPF —hasta el 55%— y en un 6,5% la del IVA —hasta el 56,5%— a las comunidades, implicando así una mayor autonomía financiera.

Sobre la gestión fiscal, Junqueras remarcó que acercar la recaudación y la administración impositiva a los gobiernos autonómicos permitiría una mayor eficacia y cercanía, enfatizando que ERC persistirá en su voluntad de alcanzar nuevos pactos con el Ejecutivo central para consolidar esta vía.

En relación a los presupuestos autonómicos en Cataluña, el líder de ERC negó que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, hubiese retirado las cuentas catalanas por instrucciones del PSOE para proteger la campaña electoral andaluza de la exministra Montero. Oriol Junqueras, según reportó Europa Press, aseguró que Illa decidió presentar los presupuestos sin negociación previa con su partido y que, ante esa circunstancia, ERC no podía apoyar unas cuentas que no habían sido discutidas. El dirigente republicano zanjó las especulaciones sobre posibles enlaces entre la decisión de Illa, producida el 18 de marzo, y los intereses electorales del PSOE en Andalucía.

Junqueras también reveló que el Estado español no aprobó nuevos presupuestos desde 2023, dado que los acuerdos han resultado insuficientes y tanto los socialistas como ERC mantienen sus propios objetivos sin ceder posiciones. Además, apuntó, “al PSOE a menudo le cuesta cumplir sus compromisos”, lo que dificulta el avance en la aprobación de las cuentas tanto en el ámbito estatal como autonómico.

Durante la entrevista, Junqueras expresó críticas hacia el Partido Popular, Vox y Aliança Catalana, a quienes catalogó como “franquicias del trumpismo en Europa”. El expresidente catalán atribuyó a estos grupos parte de la responsabilidad por las consecuencias económicas que los conflictos en Oriente Próximo han tenido sobre los mercados mundiales. Según Junqueras, los efectos de la guerra en Irán repercuten directamente en el incremento de los precios para los ciudadanos de Europa, responsabilizando a las formaciones lideradas por Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Silvia Orriols de agravar esta situación.

El líder republicano reiteró la oposición de ERC al conflicto en Irán, que calificó de “inútil y contraproducente”. Según declaraciones recogidas por Europa Press, Junqueras señaló que los costes de la guerra recaen sobre la población civil de los territorios afectados y sobre los consumidores europeos, que enfrentan incrementos constantes en el coste de la vida.

En este contexto, Junqueras hizo un llamado a los votantes para que tuvieran en cuenta el impacto que las posturas de estos partidos tienen respecto a las crisis internacionales y su traducción en la economía doméstica. Según Europa Press, el presidente de ERC vinculó el alza de los precios y las tensiones presentes en la vida cotidiana a las políticas impulsadas por las formaciones que identificó con corrientes políticas ultraconservadoras de matriz internacional.