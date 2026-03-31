Albares dice que la concesión de nacionalidad a López evidencia que "el Gobierno apoya siempre al pueblo venezolano"

El procedimiento administrativo para la posible concesión de la nacionalidad española al dirigente opositor venezolano Leopoldo López responde, según las autoridades, a la imposibilidad de presentar ciertos documentos requeridos, recurriéndose así al mecanismo de la carta de naturaleza previsto en el Código Civil. La tramitación de este expediente, que se someterá al Consejo de Ministros, refleja la postura del Ejecutivo español respecto al respaldo a quienes han salido de Venezuela y busca reafirmar el apoyo estatal ante la crisis política del país sudamericano.

Tal como publicó Europa Press, José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, explicó en una entrevista con Radio Euskadi que la propuesta de otorgar la nacionalidad a López constituye una demostración explícita de la política del Gobierno español en apoyo de la diáspora venezolana. El ministro destacó que esta posición contrasta con los mensajes que, en palabras del propio Albares, emiten algunos partidos políticos en España, a quienes acusó de propagar información falaz sobre la relación del Estado español con Venezuela. Albares señaló: “frente a tanta mentira y tanta demagogia que algunos partidos políticos españoles intentan esparcir, este gobierno es el que da apoyo siempre al pueblo hermano de Venezuela”.

El medio Europa Press detalló que Albares anunció la elevación al Consejo de Ministros del expediente de solicitud para otorgar la nacionalidad española por carta de naturaleza a Leopoldo López. Al justificar este procedimiento, el ministro señaló la existencia de impedimentos para reunir todos los requisitos y documentos habituales, lo que motivó el uso de una vía excepcional recogida en la legislación española. Albares remarcó que herramientas de este tipo se han utilizado en diversas circunstancias, dada su previsión en la normativa civil.

En el mismo sentido, el jefe de la diplomacia española recalcó que la política exterior seguida por el Gobierno incluye como prioridad la protección de las personas venezolanas que buscaron refugio en España. Según datos ofrecidos por Albares y recogidos por Europa Press, alrededor de 200.000 venezolanos residen en España bajo un régimen particular de residencia y trabajo, lo cual implica medidas diseñadas para facilitar su integración y protección. Leopoldo López y Edmundo González, ambos figuras identificadas con la oposición al gobierno venezolano, se encuentran actualmente libres en Madrid, lo que el ministro atribuyó directamente al respaldo recibido por el Ejecutivo español.

Según consignó Europa Press, Albares relacionó estas acciones con el objetivo de promover un diálogo amplio entre las partes enfrentadas en Venezuela. La política exterior española, afirmó, se orienta a facilitar una salida pacífica y democrática a la crisis venezolana, involucrando en las negociaciones tanto al gobierno de ese país como a sus opositores. Albares indicó que los pasos dados, incluida la concesión de nacionalidad a destacados opositores, contribuyen a crear condiciones propicias para el diálogo y ratificó la voluntad de España de actuar como interlocutor entre las facciones enfrentadas.

El ministro también hizo referencia a gestiones emprendidas en el ámbito de la Unión Europea, como la solicitud de levantamiento de sanciones dirigidas a Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. La alta representante europea habría manifestado su acuerdo con esta postura, argumentando, según explicó Albares, que las restricciones fueron impuestas por circunstancias que incluyen la situación de los derechos humanos y los presos políticos. Dado que, según Albares, Rodríguez ha adoptado medidas en línea con los requerimientos internacionales, la continuidad de las sanciones resultaría incongruente. El ministro subrayó la aprobación de normativas como la ley de amnistía y la liberación de personas detenidas por motivos políticos, acciones que evalúa de forma positiva y que, a su juicio, justifican la reconsideración de las penalizaciones.

Europa Press reportó también que Albares considera fundamental que continúe la liberación de presos políticos y el retorno de quienes abandonaron Venezuela, resaltando la importancia de seguir avanzando hacia condiciones que posibiliten el regreso seguro de estos ciudadanos. El ministro insistió en que el deseo del Ejecutivo español es ver concretada una reintegración plena de todos los exiliados y un proceso de democratización que implique a todos los sectores de la sociedad venezolana.

En otro tramo de la conversación con Radio Euskadi, y según recogió Europa Press, Albares abordó la cuestión de las relaciones económicas entre empresas europeas y Estados Unidos en relación a operaciones en Venezuela. Al ser consultado sobre las actividades empresariales en el país sudamericano, el ministro distinguió entre la esfera de responsabilidad de las compañías privadas y la labor del Ejecutivo. Citó el ejemplo de Repsol, empresa energética española con intereses en América Latina, y señaló que “Repsol es una empresa muy importante española que genera muchos puestos de trabajo en España, ayuda al crecimiento económico de España y, por lo tanto, tiene unos intereses que gestionar”.

El ministro defendió que el Gobierno de España conduce la política exterior en función de los intereses generales, sin trasladar a las empresas privadas responsabilidades propias del Estado. Insistió en el respaldo institucional a las compañías nacionales que operan internacionalmente, protegiendo sus intereses de acuerdo a cada situación particular porque ello, en sus palabras, repercute en el bienestar de la ciudadanía española.

Durante la entrevista, Albares recordó también la postura adoptada por el Gobierno español tras la intervención de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela, manifestando un rechazo claro a cualquier acción que contravenga el derecho internacional. El ministro recalcó que los recursos naturales corresponden a la población soberana de cada Estado, conceptualizándolos como un atributo de soberanía fundamental. Europa Press puntualizó que, para el Ejecutivo español, la defensa de los principios de legalidad internacional y de autodeterminación de los pueblos permanece como uno de los ejes rectores de su diplomacia.

En síntesis, la iniciativa para otorgar la nacionalidad española a Leopoldo López se integra en el marco general de las políticas de protección y respaldo ofrecidas por el Gobierno de España a la población venezolana desplazada. Toda esta actuación institucional se articula con esfuerzos para fomentar el diálogo entre las fuerzas políticas venezolanas y con gestiones en organismos internacionales orientadas a favorecer un proceso de transición política pacífica y democrática en ese país.