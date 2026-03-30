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PP anuncia una comisión de investigación en el Senado sobre la "corrupción directiva, financiera y patrimonial" de RTVE

La portavoz del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo acusa a la dirección de Radiotelevisión Española de manipulación, deterioro institucional y caos económico y anuncia medidas inmediatas para esclarecer presuntos casos que comprometen la transparencia del ente público

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Durante la comparecencia, Alicia García, portavoz del Partido Popular en el Senado, hizo hincapié en que la gestión de la dirección de Radiotelevisión Española (RTVE) ha sido motivo de atención no solo a nivel nacional, sino también internacional, al citar que la Comisión de Libertades del Parlamento Europeo mantiene el caso bajo observación. Según informó el medio proporcionado, el PP impulsa la instauración en la Cámara Alta de una comisión de investigación centrada en lo que califican como “corrupción directiva, financiera y patrimonial” en el seno de la corporación pública.

Tal como publicó la fuente, García anunció esta iniciativa con el objetivo de “rescatar y regenerar” el servicio público de RTVE, tras afirmar que la corporación ha perdido su carácter de televisión al servicio de la ciudadanía y pasó a ser una radiotelevisión “hecha a medida de Pedro Sánchez”. Acusó directamente a José Pablo López, actual presidente de RTVE, de desempeñar un papel clave en la “ocultación y minimización” de informaciones relacionadas con casos de corrupción en el entorno del actual jefe del Ejecutivo, y manifestó que dichas prácticas han supuesto un deterioro, tanto en la calidad informativa como en la reputación institucional de la entidad.

El medio detalla que la comisión de investigación propuesta por el PP pretende contar no solo con la comparecencia de expertos en el sector, sino que contempla la posibilidad de llamar también a profesionales del ámbito periodístico, cuyo listado definitivo será definido al presentar el plan de trabajo correspondiente. García especificó que el debate y la votación sobre la constitución de dicha comisión se abordarán en el pleno del Senado previsto para la próxima semana.

En relación a la situación interna de la corporación, la portavoz del PP en el Senado hizo alusión a diversos informes emitidos por el Consejo de Informativos, donde se documentan supuestas deficiencias en la gestión y la cobertura periodística de los hechos de interés público. Según reportó la fuente, García presentó como argumento adicional la difícil situación económica de RTVE, señalando que la corporación se encuentra “al borde de la quiebra”. Detalló que la entidad devolvió más de 30 millones de euros de fondos europeos y pagó 1,3 millones de euros en intereses, junto a pérdidas acumuladas que superan el millón de euros, consecuencia de la ruptura o incumplimiento de un contrato.

La portavoz atribuyó estos datos a lo que considera una gestión negligente basada en mecanismos irregulares de contabilidad y criticó la supresión de los controles internos y de los sistemas de supervisión orientados a prevenir irregularidades. En ese mismo contexto, alertó sobre lo que describió como “el gran fraude de las oposiciones” en el ente público, subrayando que las convocatorias debieron repetirse por irregularidades por primera vez en la historia de RTVE, lo que, desde su óptica, refuerza la percepción de que la corporación fue transformada en “una agencia de colocación al servicio del poder”.

La comparecencia también incluyó críticas a la política de externalización de contenidos informativos, que la portavoz consideró encubierta bajo la etiqueta de infoentretenimiento, y denunció la posible existencia de “listas negras” de profesionales, así como la supuesta purga de voces independientes dentro de RTVE. García sostuvo que estos procesos habrían dañado directamente a los trabajadores de la corporación, afectando su estabilidad y autonomía profesional, según consignó la fuente original.

A estas denuncias, sumó la insistencia en que las deficiencias del servicio público han sido observadas y recogidas en los mencionados informes del Consejo de Informativos y están bajo el escrutinio del Parlamento Europeo. El medio indicó que el Partido Popular, mediante la propuesta de la comisión de investigación en el Senado, busca esclarecer estos asuntos y aplicar medidas inmediatas para garantizar la transparencia y la regeneración institucional dentro de la corporación pública. La iniciativa será sometida al trámite parlamentario la próxima semana, donde se decidirá su su puesta en marcha y la composición precisa de los comparecientes.

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