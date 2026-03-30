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La abogada de Koldo pide al TS que se le permita reunirse con Ábalos y su defensa en prisión para preparar el juicio

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La abogada que representa a Koldo García, Leticia de la Hoz, ha pedido al Tribunal Supremo (TS) que autorice "de forma excepcional y proporcional las comunicaciones y visitas conjuntas" en prisión entre el exasesor ministerial, el exministro de Transportes José Luis Ábalos y sus respectivos equipos legales antes del juicio por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas.

Así lo ha solicitado De la Hoz en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que recurre la negativa de la Subdirección de Seguridad del Centro porque, según ella, produce una situación de "indefensión material".

De este modo, la abogada insiste en requerir a la dirección de la cárcel madrileña de Soto del Real, donde se encuentran Ábalos y Koldo desde noviembre, para que autorice las comunicaciones "conjuntas entra los acusados y sus respectivos letrados", el "uso de ordenador portátil y soportes de almacenamiento" para estudiar la causa y la habilitación de una sala "sin barreras físicas".

De la Hoz explica que "existe un acuerdo total y explícito" con el abogado del exministro, Marino Turiel, "para trabajar de forma conjunta en la estrategia de defensa".

El acuerdo, continúa, responde a la "necesidad imperiosa de una defensa conjunta". "Sin reuniones conjuntas, es imposible contrastar las versiones y la documentación intervenida que afecta a ambos internos", argumenta.

UNA DEFENSA EFICAZ "IMPOSIBLE" CON LOS "CANALES ORDINARIOS"

La abogada explica que, dada la complejidad de la causa --"que involucra miles de folios y archivos digitales relativos a contratos de adjudicación de mascarillas"--, hace "imposible una defensa eficaz a través de los 'canales ordinarios' o locutorios con mampara".

Según ella, la separación física en el locutorio "impide el examen de pruebas digitales y documentos e informes que son clave en la causa".

"Esta solicitud formal no es un capricho procesal, sino que responde a la indicación directa de un funcionario del centro, quien nos instó a comunicar la necesidad de estas reuniones por escrito para su debida organización", expone.

Y critica que "tras seguir las instrucciones del personal", se les denegó "una práctica que es perfectamente normal y habitual en el día a día penitenciario cuando existen causas con multiplicidad de investigados".

La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y 7 años para el empresario Víctor de Aldama, el tercer acusado. El juicio comenzará el próximo 7 de abril y contará con más de 70 testigos en 13 sesiones.

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