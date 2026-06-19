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Hoy será noticia. Sábado, 20 de junio

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PP VALENCIA

Núñez Feijóo participa en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia

Sueca (Valencia) (EFE).- El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participa este sábado en la Junta Directiva del PP de la provincia de Valencia.

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Asistirán más de un millar de militantes de esta formación política, que prepara ya su estrategia para las elecciones municipales del próximo año.

VIOLENCIA MACHISTA

Nevenka Fernández participa en un acto en Ponferrad sobre igualdad arropada por Aagesen y Redondo

Ponferrada (León) (EFE).- La exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada (León) Nevenka Fernández regresará este sábado a su ciudad para participar en un acto sobre igualdad en el que estará arropada por las ministras Sara Aagesen y Ana Redondo.

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 Nevenka Fernández fue la primera política en España que denunció un acoso sexual por el que fue condenado el entonces alcalde de Ponferrada Ismael Álvarez.

FESTIVAL SÓNAR

Última jornada del festival Sónar con los británicos The Prodigy

Barcelona (EFE).- Los británicos The Prodigy, revolucionarios de las raves de los 90, el trío danés WhoMadeWho y el house del australiano Dom Dolla cierran este sábado el festival Sónar 2026.

Última jornada que también contará con la actuación de la belga Amelie Lens con su nuevo espectáculo 'Aura'.

ALEJANDRO SANZ

Alejandro Sanz ofrece en el Metropolitano un concierto de su gira '¿Y ahora qué?'

Madrid (EFE).- Alejandro Sanz aterriza en su ciudad natal, en Madrid, para ofrecer en el multitudinario aforo del estadio Metropolitano uno de los conciertos de su actual gira, '¿Y ahora qué?.

 Disco que ha supuesto un rejuvenecimiento artístico para esta veterana estrella de la música.

AZKENA ROCK

Social Distortion en la última jornada del Azkena Rock Festival

Vitoria (EFE).- Social Distortion, historia viva del punk, son el principal atractivo del cartel de la tercera y última jornada del Azkena Rock Festival, que concluye este sábado.

Cierre, en el que también actuarán Carpenter Brut, Jason Isabell and The 400 Unit, los españoles Alcalá Norte, Therapy? y Superchunk, entre otros.

CHARLOTTE DE WITTE

Charlotte de Witte convertirá este sábado la Plaza de España de Sevilla en una gran pista de baile

Sevilla (EFE).- La pinchadiscos y productora musical belga Charlotte de Witte, considerada la reina del tecno, convierte, en la noche de este sábado, la sevillana Plaza de España en una gran pista de baile.

De Witte, teloneada por Andrés Campo y con otros dj que marcan la pauta de la escena electrónica en la actualidad, pincharán sus grandes éxitos en el marco del Icónica Santalucía Sevilla Fest.

PREMIOS SERIES

Santa Cruz de Tenerife acoge la primera gala de los premios Anillos de Oro, a las mejores series españolas

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- Más de 150 invitados y nominados asisten este sábado a la primera gala de los Premios Anillos de Oro, en los que se reconocerá las mejores series españolas.

Durante la gala se entregará el premio de Honor al actor Antonio Resines.

EL TIEMPO

Temperaturas muy altas y algunas tormentas en el centro y norte peninsular

Madrid (EFE).- Este sábado ascenderán de manera generalizada las temperaturas en España, con máximas muy elevadas que alcanzarán los 40 grados en algunos puntos; aunque se producirán tormentas en el centro y norte peninsular.

A la espera de la ola de calor que entrará en España el próximo domingo 21, las temperaturas ascenderán de forma generalizada en la península y Baleares, con valores que podrían superar los 40 grados en valles del Tajo, Guadiana y Guadalquivir; y los 39 grados en amplias zonas del centro, del suroeste y del valle del Ebro.

EFE

plv

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