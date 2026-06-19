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España, rumbo a Atlanta para un segundo partido trascendental

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Chattanooga (EE.UU.), 19 jun (EFE).- La selección española puso este viernes rumbo a Atlanta, donde el domingo disputará su segundo partido del Mundial, ante Arabia Saudí, que se volvió trascendental tras el empate ante Cabo Verde (0-0) en el debut.

Con un centenar de aficionados que se acercaron a ver a los jugadores y con música en un altavoz para amenizar la espera, la expedición salió de su hotel de concentración en Chattanooga (Tennessee) a las 18:00 hora local.

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España se traslada por carretera hacia la capital del estadio de Georgia, en un viaje de poco más de dos horas en autobús, con todos los internacionales en la expedición a pesar de que Víctor Muñoz no podrá disputar el partido por lesión.

El reciente fichaje del Liverpool sufrió un nuevo problema muscular y será la única baja para Luis de la Fuente de cara a la segunda jornada de un Grupo H en el que las cuatro selecciones -España, Arabia Saudí, Uruguay y Cabo Verde- están empatadas a un punto.

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Cuádruple empate que da un poco de oxígeno a la selección española, que aún así ha de ganar a Arabia Saudí este domingo si no quiere complicarse su presencia en la siguiente fase del Mundial.

Para ultimar detalles, los de Luis de la Fuente entrenarán este sábado en el Fifth Third Bank Stadium, conocido como Kennesaw State University Stadium, ubicado en Kennesaw (Georgia), un recinto inaugurado en 2010 y habitual sede de los equipos deportivos de la Universidad Estatal de Kennesaw para la disputa de partidos de fútbol y lacrosse. EFE

(foto) (vídeo)

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