El precio mayorista de la luz ronda los 42 euros/MWh en marzo aun con la coyuntura actual

Madrid, 30 mar (EFE).- El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista, una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, ha rondado en marzo los 42 euros/megavatio hora (MWh), un 22 % menos en comparativa interanual, pese a la volatilidad en los mercados energéticos por la guerra en Irán.

Según el histórico elaborado por EFE, el MWh se ha pagado, de media, a 41,5 euros este mes, muy por debajo de los 286,4 euros que marcó en los treinta primeros días de la invasión rusa de Ucrania, cuando llegó a anotarse el que continúa siendo su máximo de siempre, 544,98 euros/MWh el 8 de marzo de 2022.

El de este año ha sido el mes de marzo con el precio medio más bajo desde 2024, cuando una menor demanda eléctrica y las condiciones meteorológicas de esas fechas favorecieron una elevada generación renovable que deprimió el coste del mercado mayorista a 20,27 euros/MWh, mínimos desde la pandemia.

Justo después de aquel cierre de mes, el 'pool' se embarcó en un fenómeno de franjas horarias a precios cero y negativos que perdura todavía hoy y que se acentúa con la llegada de la primavera.

De hecho, este domingo el MWh ha costado, de media, 0,18 euros, con periodos cuartohorarios (los precios se fijan cada cuarto de hora y no cada sesenta minutos desde el pasado octubre) que han llegado a los -10 euros al filo de las 16:00 horas.

Viendo las subastas de la segunda mitad del mes se observa cómo los niveles inferiores o próximos a cero han dominado las franjas centrales de los días, periodos de mayor radiación solar y de una generación renovable más intensa.

Todo lo contrario que por las noches, cuando la entrada de los ciclos combinados -tecnología que emplea gas para producir electricidad- ha incrementado el coste.

En cualquier caso, los precios cero o negativos no implican que la electricidad sea gratis para el usuario, puesto que la factura incluye unos costes fijos, como peajes, cargos y ajustes del sistema.

Marzo ha traído, asimismo, el precio máximo del 'pool' para 2026, los 136,86 euros/MWh del pasado dia 10, ante el pico de la volatilidad de los precios en los mercados internacionales del gas natural y el petróleo por la escalada de las tensiones en Oriente Próximo y el cierre 'de facto' del estrecho de Ormuz.

El MWh ha superado los cien euros de media en otras dos sesiones, el día 9 (119,42 euros) y el día 11 (104,03 euros). Aun así, el mercado mayorista de la electricidad en España ha mostrado una mayor contención respecto a la coyuntura geopolítica que en 'shocks' previos.

Este mes, el 'pool' ha bajado de los diez euros en seis ocasiones: el día 15 (6,44 euros/MWh); el día 26 (5,02 euros/MWh); el pasado viernes (9,04 euros/MWh); el pasado sábado (3,03 euros/MWh); y este domingo (0,18 euros/MWh) y mañana martes (7,56 euros/MWh).

Los precios mostraron una mayor exposición durante la segunda semana de guerra en Irán, cuando rozaron, de media, los 80 euros/MWh, y fueron suavizándose en las posteriores (32,2 euros/MWh en la tercera y 21,7 euros/MWh en la cuarta), acompañados de una aportación eólica y fotovoltaica crecientes en el mes.

En comparación con otros países europeos, el MWh en España ha sido más económico que los 64 euros de Francia, los más de 99 euros de Alemania, y sobre todo que los 143 euros de Italia, altamente dependiente del gas para producir electricidad y que está registrando los niveles más elevados de su entorno.

Los expertos creen que el predominio renovable en el 'mix' eléctrico permite a España afrontar esta crisis en una mejor situación que otros países.

No obstante, estos analistas recuerdan que generaciones como la eólica tienen un carácter muy variable, lo que obliga al sistema a apoyarse en otras tecnologías -por lo general, los ciclos combinados de gas- para reforzar la seguridad del sistema, especialmente en el modo reforzado en que Red Eléctrica opera desde el apagón.

A tenor de los datos provisionales -sin autoconsumo- de la estadística diaria del sistema eléctrico español peninsular a fecha del 30 de marzo, un 65,1 % de la electricidad del mes procede de fuentes renovables.

Estas son, principalmente, la eólica (con un 22,4 % del total), la hidráulica (con un 20,5 %) y la solar fotovoltaica (con un 19 %). Fuera de este grupo destacan la nuclear, cuarta tecnología esta vez con el 18 %, y los ciclos combinados, quinta con el 12,8 %. EFE